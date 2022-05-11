Kuruluş Osman’da Osman Bey İnegöl’ün fethi öncesi ordusuna seslendi: “Ya inegöl’ü alacağız! Ya şehit olacağız! Gayrı fetih vaktidir”

Namaz sonrası Şeyh Edebalı ellerini açarak "Ey kerîm olan, azîm olan Rabbimiz! Bu ordu ki diz çökeceği tek yer senin huzurundur. Ne ölümden yılar ne de yara almaktan. Bu ordu ki Peygamberim ona gazi der. Silsilesi kahramandır. Türk eridir cümlesi." duasına Osman Bey ve Alpları huşuyla eşlik ederler.