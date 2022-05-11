Kuruluş Osman’da Osman Bey İnegöl’ün fethi öncesi ordusuna seslendi: “Ya inegöl’ü alacağız! Ya şehit olacağız! Gayrı fetih vaktidir”

Kuruluş Osman'ın 93'üncü bölümünde Osman Bey, Alplarıyla at üzerinde ordusunun bulunduğu yere gider. Burada Osman Bey'i Kayılar ve himayesindeki diğer Türk Beyliklerinin askerleri bekler.
Osman Bey atının üzerinde Gündüz Bey, Turgut Bey, Cerkutay, Boran, Konur, Şamil, Gencebey ve Turahan'ın aralarında bulunduğu ordusuna bakarak "Beylerim! Alplarım! Bu alemde her şey vaktini bekler! İnegöl de vaktini beklerdi! Ektiğimiz tohum filizlendi, palazlandı, koca çınar olmanın arifesindedir! Dallarını göğe uzatır! Ya İnegöl'ü alacağız! Ya şehit olacağız! Gayrı fetih vaktidir!" sözleriyle fetih öncesi son konuşmasını yapar.
Osman Bey konuşması ardından yaverleri Turgut, Boran, Konur, Cerkutay, Gencebey, Şamil, Turahan, Kutan ile askerleri saf tutup fetih namazı kılar. Fetih namazını Şeyh Edebalı kıldırmıştır.