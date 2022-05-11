Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu: Osman Bey ve alpları İnegöl Kalesi’ne böyle girdi!

Osman Bey'in ordusu İnegöl Kalesi'ne taarruza geçerken Şeyh Edebalı ve dervişleri Osman Bey'in karargahında duaya başlar. Şeyh Edebalı, "Ey azîm olan Rabbim… Resulünü, ashabını cümle evliyayı, şühedayı ordumuza yâr eyle! Ordumuzu muzaffer eyle! İnegöl'ün fethini bizlere nasip eyle!" sözlerine Akça Derviş ve diğer dervişler hep bir ağızdan amin derler. Şeyh Edebalı sağ elini kalbine götürür. Dervişler de ona uyar. Bir çember oluştururlar, "Yâ Gâlip Yâ Allah!" şeklinde zikir çekerler.