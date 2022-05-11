Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu: Osman Bey ve alpları İnegöl Kalesi’ne böyle girdi!

'Kuruluş Osman'ın 93'üncü bölümünde İnegöl'ün fethi için artık her şey hazırdır. Osman Bey ve alpları surlara dayanmıştır. Gündüz Bey, mancınıklardan İnegöl surlarına ateş ve barut yağdırır. İçeride Nikola, Osman Bey ve ordusunu püskürtmek için çareler aramaktadırlar.
Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye ve surlarda büyük gedikler açılmaya başlanmıştır. Aktemur, Gencebey, Şamil ve Turahan sur üzerinde önlerine gelen Nikola'nın askerlerini biçe biçe ilerlemektedirler.
Kılıç kılıca, yumruk yumruğa dövüşerek kalenin köprüsünü açarlar. Aktemur yanan meşaleyi kulenin penceresinden kapı önüne atar. Kapıyı izleyen alplar bunun ''köprü tamam'' işareti olduğunu anlarlar.