Esra Erol'da yürekler ağza geldi: Karı-koca arasında tansiyon bir anda yükseldi! “Kayınvalidem nikahlı karıma görücü getirdi”

Songül Hanım, "Benim yediğim yemeği yemez, süpürdüğüm yere oturmaz. Böyle bir evlilik mi olur? Şimdi bana niye kaçtığımı soruyor. Bir sorun olsa direk kaçar, babasını öne sürer" diyerek evden kaçma kararını bir günde almadığını söyledi.