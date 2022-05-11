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    • Televizyon
    • 11.05.2022 19:57
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    • 11.05.2022 20:08
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    Esra Erol'da yürekler ağza geldi: Karı-koca arasında tansiyon bir anda yükseldi! “Kayınvalidem nikahlı karıma görücü getirdi”

    2 Şubat’ta üç çocuğundan birini yanına alarak evden kaçan Songül Avcı, “İhanete uğradım, şiddet gördüm ve sokağa atıldım” diyerek Esra Erol’da programına başvurmuştu. Songül Hanım, bugün canlı yayınında eşi Emrah Avcı ile yüzleşti. Çift birbirini suçlamaya yayın boyunca devam ederken bir anda ortalık karıştı ve karı-koca birbirine girdi. Tansiyonunun yükseldiği o anlar yürekleri ağza getirdi. Öte yandan Emrah Bey’in “Kayınvalidem nikahlı karıma görücü getirdi” sözleri herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    “Kayınvalidem nikahlı karıma görücü getirdi”

    2 Şubat'ta üç çocuğundan birini yanına alarak evden kaçan Songül Avcı, Esra Erol'da programına başvurarak "Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!" demişti.

    Songül Hanım, bugün canlı yayınında eşi Emrah Avcı ile yüzleşti. Çift birbirini suçlamaya yayın boyunca devam ederken ortaya çıkan detaylar izleyicileri şoke etti.

    Songül Hanım, "Benim yediğim yemeği yemez, süpürdüğüm yere oturmaz. Böyle bir evlilik mi olur? Şimdi bana niye kaçtığımı soruyor. Bir sorun olsa direk kaçar, babasını öne sürer" diyerek evden kaçma kararını bir günde almadığını söyledi.

        Emrah Bey de eşinin telefonunun sürekli meşgul olmasından rahatsız olduğunu belirterek "Bir gün telefonuna bakmak istedim, aldı fırlattı telefonu. Ben de şüphe duymaya başladım" dedi.

        9 YILDA 7 KEZ KAÇTI!
        Emrah Bey, eşinin 9 yılda 7 kez evden kaçtığını belirterek "Eşimin sığınma evi hobisi var" dedi. Bunun üzerine Songül Hanım, sığınma evine bir kez gittiğinin altını çizdi.

        KARI-KOCA BİRBİRİNE GİRDİ!
        Emrah Bey'in "Benim anneme kaç kere şiddet uyguladı" demesi üzerine çileden çıkan Songül Hanım, bir anda ayağa fırlayıp eşinin üstüne yürüdü. O anlar yürekleri ağza getirirken Esra Erol'da ekibi Songül Hanım'a müdahale etti.

            "KAYINVALİDEM NİKAHLI KARIMA GÖRÜCÜ GETİRDİ"
            Emrah Bey'in bir iddiası ise ağızları açık bıraktı. Emrah Bey'in "Kayınvalidem nikahlı karıma görücü getirdi" sözleri üzerine canlı yayına bağlanan Songül Hanım'ın annesi iddiaları yalanladı.

            Ancak Emrah Bey, "Songül'e görücü geldiğini bana Songül'ün abisi söyledi. 'Bacım sana söyleyemez, ben söyleyeyim' diyerek Songül'e görücü geldiğini söyledi" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol'da yürekler ağza geldi: Karı-koca arasında tansiyon bir anda yükseldi! “Kayınvalidem nikahlı karıma görücü getirdi”
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