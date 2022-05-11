Esra Erol'da yürekler ağza geldi: Karı-koca arasında tansiyon bir anda yükseldi! “Kayınvalidem nikahlı karıma görücü getirdi”

2 Şubat'ta üç çocuğundan birini yanına alarak evden kaçan Songül Avcı, Esra Erol'da programına başvurarak "Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!" demişti.
Songül Hanım, bugün canlı yayınında eşi Emrah Avcı ile yüzleşti. Çift birbirini suçlamaya yayın boyunca devam ederken ortaya çıkan detaylar izleyicileri şoke etti.
Songül Hanım, "Benim yediğim yemeği yemez, süpürdüğüm yere oturmaz. Böyle bir evlilik mi olur? Şimdi bana niye kaçtığımı soruyor. Bir sorun olsa direk kaçar, babasını öne sürer" diyerek evden kaçma kararını bir günde almadığını söyledi.