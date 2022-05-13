Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı şehri terk etti! Emanet'in Seher'inden kalp krizi geçirten hareket! Final dublöre ‘Emanet’ edildi

Emanet dizisinin başrol oyuncusu diziden ayrıldı. İzleyiciyi şoke eden ayrılık sonrası detaylar merak edildi. Sezon finaline hazırlan Kanal 7'nin Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu apar topar ailesinin yanına İzmir'e gitti. Sözleşmesi olmasına rağmen diziden ayrılmak isteyen Türkoğlu yapımcıdan red yanıtı alınca çekimlere katılmadı son bölüm dublörle tamamlandı. Dizinin takipçileri de yeni bölümde ünlü oyuncuyu göremeyince şaştı kaldı. İzleyiciler hemen Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularını araştırmaya başladı. İşte şoke eden olayın detayları...