Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı şehri terk etti! Emanet'in Seher'inden kalp krizi geçirten hareket! Final dublöre ‘Emanet’ edildi

Emanet dizisinin başrol oyuncusu diziden ayrıldı. İzleyiciyi şoke eden ayrılık sonrası detaylar merak edildi. Sezon finaline hazırlan Kanal 7'nin Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu apar topar ailesinin yanına İzmir'e gitti. Sözleşmesi olmasına rağmen diziden ayrılmak isteyen Türkoğlu yapımcıdan red yanıtı alınca çekimlere katılmadı son bölüm dublörle tamamlandı. Dizinin takipçileri de yeni bölümde ünlü oyuncuyu göremeyince şaştı kaldı. İzleyiciler hemen Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularını araştırmaya başladı. İşte şoke eden olayın detayları...
Başrollerini Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan'ın üstlendiği Emanet dizisinda şoke eden veda, inceldiği yerden koptu. Fenomen dizinin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun 3. sezonda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildirdiği ancak hikayesi ve sözleşmesi devam ettiği için talebi reddedildiği ortaya çıktı.
SEZON FİNALİ DUBLÖRLE ÇEKİLDİ
Diziden ayrılmak isteyen oyuncu ise çareyi şaşırtan bir yol izleyerek buldu. İddiaya göre sezon final bölümünün çekimlerine gelmeyen Sıla Türkoplu İzmir'e ailesinin yanına döndü. Sözleşmesinin sonlandırılmasını isteyen Türkoplu şirketten 'Hayır' cevabı alınca apar topar diziden ayrıldı.
Şirket, Mart ayı sonunda çekilen sezon finalini dublörle tamamladı. Sıla Türkoğlu'nun sezon finalinden sonra, bu aybaşında yapılan 3.sezon tanıtım çekimlerine de katılmadığı ortaya çıktı.