Arka Sokaklar sezon finaline kaç bölüm kaldı? Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar sezon finali ne zaman 2022?

Dizi severler tarafından Arka Sokaklar sezon finali ne zaman 2022? Arka Sokaklar sezon finaline kaç bölüm kaldı sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Kanal D'nin uzun soluklu fenomen dizisi her bölümü ayrı bir heyecanla izleniyor ve yaz sezonunun başlamasına az bir zaman kala dizinin ekranlara hangi tarihte ara vereceği merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar sezon finaline kaç bölüm kaldı? Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?
ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN 2022?
Fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar, 16 sezondur Kanal D'de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Hala büyük ilgiyle izlenen dizi Erler Film'in kurucusu olan duayen yapımcı Türker İnanoğlu imzası taşıyan dizinin sezon finali yapacağı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar, 17 Haziran'da yani 632. bölümde sezon arası verecek.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar'ın yer aldığı dizi eylülde 17. sezonunda ekrana gelmeye devam edecek.