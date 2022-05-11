Sadakatsiz'de ortalık kan revan oldu! Volkan en büyük darbeyi biricik eşinden yedi! Asya'nın çıldırttığı Derin öfke patlaması yaşadı bıçakla saldırdı

Kanal D'nin ilgi ile takip edilen dizisi Sadakatsiz Çarşamba günleri izleyicisiyle buluşuyor. Final yapmaya hazırlanan dizinin 58. bölümü için fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmana Volkan'ın bıçaklanması damga vurdu. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Asya'nın intikam planı Derin'in biricik aşkından olmasına neden oldu. Kendi elleriyle Volkan'ı bıçaklayan Derin katil mi oldu? İzleyiciler Sadakatsiz Volkan öldü mü? Caner Cindoruk Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtları...
KENDİNDEN BİLE ÇOK SEVİYORDU!
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz'de kan gövdeyi götürdü.
Dizinin ilk bölümünden beri Derin'in aşkından öldüğü Volkan son bölümde bıçaklandı. Hem de biricik eşi tarafından.
İzleyiciyi hareketleriyle her bölümde çıldırtmayı başaran Volkan ve Derin'e ne olacak? merak konusu oldu.
Derin hapse mi girecek? Volkan öldü mü? soruları gündemde yer alıyor.
VOLKAN ÖLDÜ MÜ, CANER CİNDORUK SADAKATSİZ'DEN AYRILDI MI?
Bilindiği üzere Sadakatsiz 3 bölüm sonra final yapacak. 11 Mayıs akşamı dizinin 58. bölümü yayınlanacak. Volkan karakterine hayat veren oyuncu Caner Cindoruk'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.