Sadakatsiz'de ortalık kan revan oldu! Volkan en büyük darbeyi biricik eşinden yedi! Asya'nın çıldırttığı Derin öfke patlaması yaşadı bıçakla saldırdı

Kanal D'nin ilgi ile takip edilen dizisi Sadakatsiz Çarşamba günleri izleyicisiyle buluşuyor. Final yapmaya hazırlanan dizinin 58. bölümü için fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmana Volkan'ın bıçaklanması damga vurdu. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Asya'nın intikam planı Derin'in biricik aşkından olmasına neden oldu. Kendi elleriyle Volkan'ı bıçaklayan Derin katil mi oldu? İzleyiciler Sadakatsiz Volkan öldü mü? Caner Cindoruk Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtları...