Survivor eleme ne zaman? 10 Mayıs Survivor All Star bugün eleme var mı? Survivor eleme adayları kimler? Ödül oyununun kazananı...

Survivor eleme ne zaman? 10 Mayıs Survivor bugün eleme var mı? Survivor All Star eleme adayları kimler? Ödül oyununun kazananı hangi takım oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan Survivor'ı yakından takip edenler fakat bu akşam izlemeyi kaçıranlar eleme olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?
Survivor All Star'da bu hafta eleme yapılmayacak. Parviz ve Merve'nin sakatlıklarından dolayı diskalifiye olmalarından dolayı önümüzdeki hafta eleme yapılacak.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da geçen haftalarda yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı, üçüncü eleme adayı ise Berkan Karabulut oldu.