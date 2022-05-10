Survivor eleme ne zaman? 10 Mayıs Survivor All Star bugün eleme var mı? Survivor eleme adayları kimler? Ödül oyununun kazananı...

Oyunun ilk sayısı için Nisa ile Sema karşı karşıya geldi. Ancak Nisa, çektiği rabanın azizliğine uğradı ve parkurda kaldı. Sayıyı alan da Sema oldu. Ardından takım arkadaşları da Nisa'ya tepki gösterdi.

Diğer yandan Sema ile de kısa bir tartışma yaşayan Nisa, Sema'nın '' Keşke küplerin öyle olduğunu söyleseydiniz" sözlerine yanıt verdi ve Sema ise ''Sus be sen!'' sözleri ile tepkisini gösterdi. Nisa ise ''4 aydır yarışıyoruz sorduğun soru aptalca.'' dedi.

Sema, ''Sana mı kaldı kimin aptal olup olmadığı." sözlerine karşılık Nisa ''Ben sana aptal demiyorum ki sorduğun soruya diyorum." yanıtını verdi.