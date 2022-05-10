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    • Televizyon
    • 11.05.2022 00:17
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    • 11.05.2022 00:17
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    Survivor eleme ne zaman? 10 Mayıs Survivor All Star bugün eleme var mı? Survivor eleme adayları kimler? Ödül oyununun kazananı...

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Survivor eleme ne zaman? 10 Mayıs Survivor bugün eleme var mı sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. TV8'de yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen fenomen yarışmada yine kıyasıya bir mücadele vardı ve ödül oyununun kazananının hangi takım olduğu merak edildi. Bir yandan da bu akşam eleme yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki Survivor eleme adayları kimler oldu, ada konseyi toplandı mı? İşte yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Survivor eleme ne zaman?

    Survivor eleme ne zaman? 10 Mayıs Survivor bugün eleme var mı? Survivor All Star eleme adayları kimler? Ödül oyununun kazananı hangi takım oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan Survivor'ı yakından takip edenler fakat bu akşam izlemeyi kaçıranlar eleme olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    SURVİVOR ELEME NE ZAMAN?

    Survivor All Star'da bu hafta eleme yapılmayacak. Parviz ve Merve'nin sakatlıklarından dolayı diskalifiye olmalarından dolayı önümüzdeki hafta eleme yapılacak.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Survivor'da geçen haftalarda yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı, üçüncü eleme adayı ise Berkan Karabulut oldu.

        10 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da ödül oyunları nefes eksiyor. İlk oyun sonunda kazanan gönüllüler İngiltere'ye Hull City maçına gitmişti. Haftanın ikinci ödül oyununda ise kazanan hamburger menüsü yeme şansını elde edecek.

        Kadınlar mücadelesini 8-6 ünlüler aldı ve tadım yapma hakkını elde etti. Erkekler yarışını da gönüllüler aldı ve yarışmacılar en iyiler turuna çıktı. En iyilerin çıktığı turda 2-2 takımlar berabere kaldı ve yarışmacılar bayrak oyununa çıktı. Ancak oyunun kazananı henüz belli değil.

        Oyunun ilk sayısı için Nisa ile Sema karşı karşıya geldi. Ancak Nisa, çektiği rabanın azizliğine uğradı ve parkurda kaldı. Sayıyı alan da Sema oldu. Ardından takım arkadaşları da Nisa'ya tepki gösterdi.

        Diğer yandan Sema ile de kısa bir tartışma yaşayan Nisa, Sema'nın '' Keşke küplerin öyle olduğunu söyleseydiniz" sözlerine yanıt verdi ve Sema ise ''Sus be sen!'' sözleri ile tepkisini gösterdi. Nisa ise ''4 aydır yarışıyoruz sorduğun soru aptalca.'' dedi.

        Sema, ''Sana mı kaldı kimin aptal olup olmadığı." sözlerine karşılık Nisa ''Ben sana aptal demiyorum ki sorduğun soruya diyorum." yanıtını verdi.
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        Haberler Televizyon Survivor eleme ne zaman? 10 Mayıs Survivor All Star bugün eleme var mı? Survivor eleme adayları kimler? Ödül oyununun kazananı...
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