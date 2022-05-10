Esra Erol’da ‘pes’ dedirten olay! Sosyal medyada tanıştığı adama kaçtı! Sevgilisi kocasını arayıp ‘bundan sonra kankayız’ dedi

Esra Erol, "Sera Hanım boşanmak istiyorsanız sizi buraya bekliyorum. Yoksa şöyle söyleyeyim; bir aya kalmadan siz buraya kendi ayaklarınızla geleceksiniz ve yaşadıklarınızı anlatacaksınız. Sizden ricam ne kocanızı ne ailenizi artık mağdur etmeyin. Kendi hayat yolculuğunuza çıkın, o çocukları da peşinizden sürüklemeyin" dedi.

Savaş Bey'in eski eşinin de "Savaş baştan aşağı hayal kırıklığı, hep insanları mağdur ediyor" dediği öğrenildi.