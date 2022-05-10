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    • Televizyon
    • 10.05.2022 20:09
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    • 10.05.2022 20:15
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    Esra Erol’da ‘pes’ dedirten olay! Sosyal medyada tanıştığı adama kaçtı! Sevgilisi kocasını arayıp ‘bundan sonra kankayız’ dedi

    ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ersin Bey, kız kardeşi Sera Soylu’nun üç çocuğunu da yanına alarak sosyal medyada tanıştığı Savaş Başıbüyük’e kaçtığını söyledi. Ersin Bey başvurusunun ardından Sera Hanım’ın eşi Özgür Soylu da canlı yayına katıldı ve başından geçenleri anlattı. Savaş Başıbüyük ile arasında geçen konuşmayı izleyicilerle paylaşan Özgür Bey’in söyledikleri herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Sevgilisinin kocasını arayıp bundan sonra kankayız dedi!

    Ersin Bey, kız kardeşi Sera Soylu'nun üç çocuğunu da yanına alarak sosyal medyada tanıştığı Savaş Başıbüyük'e kaçtığını söyledi ve Esra Erol'dan yardım istedi.

    Başvurusunun ardından Sera Hanım'ın eşi Özgür Soylu da canlı yayına katılarak hem yaşadıklarını anlattı hem de Savaş Başıbüyük ile Sera Soylu ile yüzleşti.

    Gece vardiyasında çalışan Özgür Soylu, 5 Mayıs tarihinde eve döndüğünde eşi ve çocuklarını evde bulamadığını belirterek başından geçenleri şöyle anlattı: "Sera'yı aradım, 'Mektubu mu gördün?' dedi bana. Bana bıraktığı mektuptan böylelikle haberim oldu. İstanbul Esenlerde ve başka bir adam kaçtığını söyledi" ifadelerini kullandı.

        "BUNDAN SONRA KANKAYIZ"
        Kayıp başvurusunda bulunduktan sonra eşinin yanına kaçtığı Savaş Başıbüyük ile telefonla görüştüğünü dile getiren Özgür Bey, "Bana 'Çocukları alamazsın. Mahkemeye verdikten sonra ancak iyi bir avukat tutarsan alabilirsin' dedi. Bundan sonra kanka olduğumuzu söyledi. Ben de 'Ne kankası? Sen evli barklı kadını kaçırmaya utanmıyor musun?' dedim" ifadelerini kullandı.

        SAVAŞ BAŞIBÜYÜK CANLI YAYINDA!
        Canlı yayına telefonla bağlanan Savaş Başıbüyük, Sera Hanım ile bir yıldır arkadaş olduklarını belirterek "Ben evli değilim, bir çocuğum var. Sera boşandıktan sonra evleneceğiz, ben onu seviyorum" dedi.

        SERA VE SAVAŞ ŞEHİR ŞEHİR KAÇIYOR!
        Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken ikilinin şehir şehir dolaştıkları görüldü. Sosyal medyada Dubai'ye gideceklerini belirten ikiliden Savaş Bey, avukat Hülya Kuran'ın "Yerleşme niyetiniz var mı? Bu çocukların nerede kaldıkları belli değil" sözlerine karşılık veremedi.

            Sera Soylu ise Esra Erol'un "7 yaşındaki çocuğun okula gitmiyor. Bu çocukların düzenini neden bozdun?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

            Esra Erol, "Sera Hanım boşanmak istiyorsanız sizi buraya bekliyorum. Yoksa şöyle söyleyeyim; bir aya kalmadan siz buraya kendi ayaklarınızla geleceksiniz ve yaşadıklarınızı anlatacaksınız. Sizden ricam ne kocanızı ne ailenizi artık mağdur etmeyin. Kendi hayat yolculuğunuza çıkın, o çocukları da peşinizden sürüklemeyin" dedi.

            Savaş Bey'in eski eşinin de "Savaş baştan aşağı hayal kırıklığı, hep insanları mağdur ediyor" dediği öğrenildi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da ‘pes’ dedirten olay! Sosyal medyada tanıştığı adama kaçtı! Sevgilisi kocasını arayıp ‘bundan sonra kankayız’ dedi
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