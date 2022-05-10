Esra Erol’da ‘pes’ dedirten olay! Sosyal medyada tanıştığı adama kaçtı! Sevgilisi kocasını arayıp ‘bundan sonra kankayız’ dedi

Ersin Bey, kız kardeşi Sera Soylu'nun üç çocuğunu da yanına alarak sosyal medyada tanıştığı Savaş Başıbüyük'e kaçtığını söyledi ve Esra Erol'dan yardım istedi.
Başvurusunun ardından Sera Hanım'ın eşi Özgür Soylu da canlı yayına katılarak hem yaşadıklarını anlattı hem de Savaş Başıbüyük ile Sera Soylu ile yüzleşti.
Gece vardiyasında çalışan Özgür Soylu, 5 Mayıs tarihinde eve döndüğünde eşi ve çocuklarını evde bulamadığını belirterek başından geçenleri şöyle anlattı: "Sera'yı aradım, 'Mektubu mu gördün?' dedi bana. Bana bıraktığı mektuptan böylelikle haberim oldu. İstanbul Esenlerde ve başka bir adam kaçtığını söyledi" ifadelerini kullandı.