Hakim 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Ömer Arif, Yasemin’i kurtarabilecek mi?

Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Hakim'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Ömer Arif'in kilitli kalan Yasemin'i kurtarmaya çalıştığı anlar damga vurdu.
Söz konusu fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar gündem oldu. Peki Hakim 5. Bölümde neler oldu? İşte detaylar...
HAKİM 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar...
Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar.