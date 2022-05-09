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    • Televizyon
    • 10.05.2022 00:44
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    • 10.05.2022 00:44
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    Hakim 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Ömer Arif, Yasemin’i kurtarabilecek mi?

    ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Hakim, beşinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından yayınlanan fragman nefes kesti. Hakim 6. bölüm fragmanına Ömer Arif’in kilitli kalan Yasemin’i kurtarmaya çalıştığı anlar damga vurdu. İşte başrolünü Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği Hakim 6. bölüm fragmanı...

    Ömer Arif, Yasemin’i kurtarabilecek mi?

    Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Hakim'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Ömer Arif'in kilitli kalan Yasemin'i kurtarmaya çalıştığı anlar damga vurdu.

    Söz konusu fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar gündem oldu. Peki Hakim 5. Bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    HAKİM 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar...

    Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar.

        Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır.

        Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır.

        Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.
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