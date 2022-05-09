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    • Televizyon
    • 09.05.2022 22:30
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    • 09.05.2022 22:30
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    Ömer ve Oğulcan’ın damarına bastılar! Kardeşlerim 52. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bunlarınki normal kardeşlik değil”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim’in 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kardeşlerim’in yeni fragmanında sinirlerine hakim olamayan Oğulcan ile Ömer’in kavgaya karıştığı görüldü. Öte yandan Tolga’nın “Bunlarınki normal kardeşlik değil” sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 52. bölüm fragmanı...

    “Bunlarınki normal kardeşlik değil”

    Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana yandan Tolga'nın "Bunlarınki normal kardeşlik değil" sözleri damga vurdu.

    AKİF KENDİNİ KURTARMAK İÇİN SUZAN'I YAKTI!
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 51.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim, Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Tüm Kişiler'de %7,43 izlenme oranı ve %20,41 izlenme payı alarak reyting listelerinde diğer dizi ve programları geri de bıraktı.

    Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #AnnemsizAnnelerGünü etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    KARDEŞLERİM 51. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Ömer, Doruk, Berk ve Oğulcan kızları kurtarmak için harekete geçerler. Emir'in babası Ferhan Bey'den yardım alarak kızları nezarethaneden kurtarırlar. Okulda da olayın gerçek yüzünü herkese anlatıp kızların atılmasını engellerler.

        AKİF SUZAN'I YAKIYOR
        Akif, tüm mal varlığını yatırdığı geminin batması ile iflas eder. Borçlarından kurtulmak için ise şeytani plan yapar ve Suzan'ı yakar. Batan şirketi Suzan'ın üzerine geçirir ve mali şube Suzan'ı tutuklar. Paçayı yine sıyırmayı başaran Akif, Suzan'ı kurtaracağına söz verir.

        ŞENGÜL VE ORHAN BOŞANIYOR!
        Şengül ise Orhan'dan boşanmak için işlemleri başlatır. Nebahat'in yanında şirkette işe başlar.

        EVSİZ VE ANNESİZ KALAN HARİKA, ÖMERLERE SIĞINIYOR
        Annesiz kalan Harika ise Akif ile kalmak istemez ve abisi Ömer'in kapısını çalar. Onlarla yaşamak istediğini söyler.
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        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Televizyon Ömer ve Oğulcan’ın damarına bastılar! Kardeşlerim 52. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bunlarınki normal kardeşlik değil”
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