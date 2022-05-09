Ömer ve Oğulcan’ın damarına bastılar! Kardeşlerim 52. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bunlarınki normal kardeşlik değil”

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana yandan Tolga'nın "Bunlarınki normal kardeşlik değil" sözleri damga vurdu.
AKİF KENDİNİ KURTARMAK İÇİN SUZAN'I YAKTI!
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 51.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim, Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Tüm Kişiler'de %7,43 izlenme oranı ve %20,41 izlenme payı alarak reyting listelerinde diğer dizi ve programları geri de bıraktı.
Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #AnnemsizAnnelerGünü etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
KARDEŞLERİM 51. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer, Doruk, Berk ve Oğulcan kızları kurtarmak için harekete geçerler. Emir'in babası Ferhan Bey'den yardım alarak kızları nezarethaneden kurtarırlar. Okulda da olayın gerçek yüzünü herkese anlatıp kızların atılmasını engellerler.