Ömer ve Oğulcan’ın damarına bastılar! Kardeşlerim 52. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bunlarınki normal kardeşlik değil”

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana yandan Tolga'nın "Bunlarınki normal kardeşlik değil" sözleri damga vurdu.

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Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 51.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim, Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Tüm Kişiler'de %7,43 izlenme oranı ve %20,41 izlenme payı alarak reyting listelerinde diğer dizi ve programları geri de bıraktı.