Destan 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Akkız’ın Batuga’ya vedası: “Geri döneceğine söz ver”

ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Batuga'ya veda eden Akkız'ın "Geri döneceğine söz ver" sözleri dikkat çekti.
DESTAN 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gök Hanlığının kervanlarına yapılan saldırılar üzerine pusu kuran Akkız, baskını yapanların Balamir ve Çolpan olduğunu öğrenmiş, Balamir'in Alpleri tarafından etrafı sarılmıştı. Sıkışmış olan Akkız, bu çemberden çıkıp, Balamir ve Çolpan'ı Alpagu Han'a teslim eder.
GERÇEKLERİN ÜZERİNDEKİ KARANLIKLAR AYDINLANIYOR
Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Batuga, Alaca'yı öldürecek mi? Yoksa Ulu Ece'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Alpagu Han'a mı teslim edecek? Öte yandan öz anası bildiği Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Akkız'ın tepkisi ne olacaktır?
Mei Jin, Ulu Ece'yi Alpagu Han ile karşı karşıya bırakmıştı. Ulu Ece içine düştüğü açmazdan kurtulmak ve canını kurtarmak için ne yapacaktır? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?