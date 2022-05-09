Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.05.2022 22:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2022 22:18
    ABONE OL

    Destan 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Akkız’ın Batuga’ya vedası: “Geri döneceğine söz ver”

    Başrollerinde Edip Tepeli, Ebru Şahin ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği Destan’ın merakla beklenen 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Batuga ve Akkız’ın vedası damga vururken “Geri döneceğine söz ver” sözleri dikkat çekti. İşte Destan 22. bölüm 2. fragmanı...

    “Geri döneceğine söz ver”

    ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Batuga'ya veda eden Akkız'ın "Geri döneceğine söz ver" sözleri dikkat çekti.

    DESTAN 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Gök Hanlığının kervanlarına yapılan saldırılar üzerine pusu kuran Akkız, baskını yapanların Balamir ve Çolpan olduğunu öğrenmiş, Balamir'in Alpleri tarafından etrafı sarılmıştı. Sıkışmış olan Akkız, bu çemberden çıkıp, Balamir ve Çolpan'ı Alpagu Han'a teslim eder.

    GERÇEKLERİN ÜZERİNDEKİ KARANLIKLAR AYDINLANIYOR
    Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Batuga, Alaca'yı öldürecek mi? Yoksa Ulu Ece'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Alpagu Han'a mı teslim edecek? Öte yandan öz anası bildiği Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Akkız'ın tepkisi ne olacaktır?

    Mei Jin, Ulu Ece'yi Alpagu Han ile karşı karşıya bırakmıştı. Ulu Ece içine düştüğü açmazdan kurtulmak ve canını kurtarmak için ne yapacaktır? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?

        KAYA GÖK HANLIĞI TAHTINA OTURUYOR
        Temur tarafından oba baskınını ve Tutkun'u öldürttüğünü itiraf etmesi için yaralanan Kaya, acımaz İtbarakların dönüşüyle nefes alırken düşman üzerine giden Alpagu Han'ın yerine, Gök Tahtına oturur. İtbarakların yenilgiye uğratılması halinde okların kendisine döneceğini bilen Kaya kendini kurtarmak için ne tür hamleler yapacaktır?

        OĞUZ KAĞAN'IN DÜŞMANLARI GERİ DÖNÜYOR
        Saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizdir. Kadim çağlarda Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Alpagu Han, Gök Hanlığını; başlarında acımasız Obar'ın olduğu İtbaraklardan koruyabilecek midir?

        DESTANSI AŞK
        Yeni ve korkunç bir düşmanla karşı karşıya gelen Alpagu Han, Akkız'a kendisi dönene kadar Gök Orda şehri ve sarayın güvenliği görevini vermiştir. Akkız'ı bu büyük görevde bekleyen tehlikeler nelerdir? Acımasız İtbaraklar, Akkız ve Batuga arasındaki aşkı da tehlikeye sokar. Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ve Batuga'nın destansı aşkı yeniden sınanacaktır.

            ÜÇ YENİ İSİM
            Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle seyircisini ekran başına kilitleyen 'Destan' kadrosuna üç yeni isim daha eklendi. 22'nci bölümde Engin Benli; Obar, Özgür Koç; Barsuk ve Umut Temizaş ise Kamaz karakteriyle 'Destan' dizisi oyuncu kadrosuna dahil oluyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ümit Özdağ’a öğrenci tokadı!
            Haberler Televizyon Destan 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Akkız’ın Batuga’ya vedası: “Geri döneceğine söz ver”
                SON DAKİKA