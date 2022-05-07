Hakim’in 5. bölüm fragmanları nefes kesti! Yeni bölümden ipuçları ortaya çıktı: Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Atv'nin sevilen dizisi Hakim'in yeni bölümü için geri sayım sürerken yayınlanan fragmanlar heyecanı doruklara çıkardı.
Hakim'in merakla beklenen 5. bölümden ipuçları da ortaya çıktı.
5.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar...
Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar...
Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır...