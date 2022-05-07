Hakim’in 5. bölüm fragmanları nefes kesti! Yeni bölümden ipuçları ortaya çıktı: Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.