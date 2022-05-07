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    • Televizyon
    • 07.05.2022 19:19
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    • 07.05.2022 19:19
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    Hakim’in 5. bölüm fragmanları nefes kesti! Yeni bölümden ipuçları ortaya çıktı: Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

    Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı 5.bölümü ile ekranlara geliyor! Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar heyecanı kat kat arttırırken Hakim’in 5. bölümden ipuçları ortaya çıktı. İşte başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı Hakim 5. bölümden detaylar...

    Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

    Atv'nin sevilen dizisi Hakim'in yeni bölümü için geri sayım sürerken yayınlanan fragmanlar heyecanı doruklara çıkardı.

    Hakim'in merakla beklenen 5. bölümden ipuçları da ortaya çıktı.

    5.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar...

    Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar...

    Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır...

        Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

        HAKİM OYUNCU KADROSU
        Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)
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        Haberler Televizyon Hakim’in 5. bölüm fragmanları nefes kesti! Yeni bölümden ipuçları ortaya çıktı: Ömer Arif köşeye sıkışıyor!
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