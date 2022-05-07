Bir Şansım Olsa gerçek mi? Bir Şansım Olsa programı kurgu mu? Bir Şansım Olsa gerçek kişiler mi oynuyor yoksa canlandırma mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Show TV'nin sevilen programı hafta sonu seyirciyle buluşmaya devam ediyor ve ilginç hayat hikayelerinin konu alındığı Bir Şansım Olsa'da canlandırma yapan kişilerin ve konuların gerçek olup olmadığı merak ediliyor. İşte yanıtı...
BİR ŞANSIM OLSA PROGRAMI GERÇEK Mİ, KURGU MU?
Programda yer verilen isimler, şahıslar ve mekanların tamamı gerçeğinden farklıdır. Ancak konu alınan hikayeler ise tamamen gerçektir.
Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği "Bir Şansım Olsa", pişmanlık duyanlara yeniden şans veriyor. Geçmişte yapılan hatalar için ikinci bir şans isteyenlerin başvuracağı, 'keşke'lerine çözüm arayacağı programda, gerçek yaşanmış hikayelerin kahramanları ekranda yüzleşiyor.
BİR ŞANSIM OLSA SUNUCUSU AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?
Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol almıştır.Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir. Ayşegül Günay, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.