Bir Şansım Olsa gerçek mi? Bir Şansım Olsa programı kurgu mu? Bir Şansım Olsa gerçek kişiler mi oynuyor yoksa canlandırma mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Show TV'nin sevilen programı hafta sonu seyirciyle buluşmaya devam ediyor ve ilginç hayat hikayelerinin konu alındığı Bir Şansım Olsa'da canlandırma yapan kişilerin ve konuların gerçek olup olmadığı merak ediliyor. İşte yanıtı...