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    • Televizyon
    • 07.05.2022 13:32
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    • 07.05.2022 13:34
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    Bir Şansım Olsa gerçek mi? Bir Şansım Olsa programı kurgu mu? Bir Şansım Olsa gerçek kişiler mi oynuyor yoksa canlandırma mı?

    Gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler tarafından Bir Şansım Olsa gerçek mi? Bir Şansım Olsa programı kurgu mu sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ayşegül Günay'ın sunuculuğu ile her Cumartesi ve Pazar günü saat 13.00'te Show TV'de ekrana gelen program konusu ile oldukça dikkat çekiyor ve yer alan kişiler gerçek olup olmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Bir Şansım Olsa gerçek kişiler mi oynuyor yoksa canlandırma mı?

    takvim.com.tr
    Bir Şansım Olsa gerçek mi?

    Bir Şansım Olsa gerçek mi? Bir Şansım Olsa programı kurgu mu? Bir Şansım Olsa gerçek kişiler mi oynuyor yoksa canlandırma mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Show TV'nin sevilen programı hafta sonu seyirciyle buluşmaya devam ediyor ve ilginç hayat hikayelerinin konu alındığı Bir Şansım Olsa'da canlandırma yapan kişilerin ve konuların gerçek olup olmadığı merak ediliyor. İşte yanıtı...

    BİR ŞANSIM OLSA PROGRAMI GERÇEK Mİ, KURGU MU?

    Programda yer verilen isimler, şahıslar ve mekanların tamamı gerçeğinden farklıdır. Ancak konu alınan hikayeler ise tamamen gerçektir.



    Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği "Bir Şansım Olsa", pişmanlık duyanlara yeniden şans veriyor. Geçmişte yapılan hatalar için ikinci bir şans isteyenlerin başvuracağı, 'keşke'lerine çözüm arayacağı programda, gerçek yaşanmış hikayelerin kahramanları ekranda yüzleşiyor.

    BİR ŞANSIM OLSA SUNUCUSU AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

    Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol almıştır.Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir. Ayşegül Günay, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.

        Rol aldığı dizi ve filmler:

        2020 – Hercai (Fisun Aslanbey) (TV Dizisi)

        2019 – Kuruluş Osman (Zöhre) (TV Dizisi)
        2019 – Verda (Adalet) (TV Dizisi)
        2010 – Lale Devri (Sultan) (TV Dizisi)
        2009 – Küçük Kadınlar (EDa) (TV Dizisi)
        2009 – Aile Saadeti (Lamia) (TV Dizisi)
        2015 – Asla Vazgeçmem (Aytül) (TV Dizisi)
        2008 – Derman (TV Dizisi)
        2019 – Şuursuz Aşk (Sinema Filmi)
        2008 – Eşref Saati (TV Dizisi)
        2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)
        2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)
        2018 – Çukurdere (TV Dizisi)
        2018 – Bir Mucize Olsun (Esma) (TV Dizisi)

        2017 – Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)
        2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine) (Sinema Filmi)
        2010 – Yer Gök Aşk (Sultan) (TV Dizisi)
        2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)
        2006 – Kaybolan Yıllar (Niran) (TV Dizisi)
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        Haberler Televizyon Bir Şansım Olsa gerçek mi? Bir Şansım Olsa programı kurgu mu? Bir Şansım Olsa gerçek kişiler mi oynuyor yoksa canlandırma mı?
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