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    • Televizyon
    • 08.05.2022 00:49
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    • 08.05.2022 00:49
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    Destan’ın görkemli kadrosuna üç yeni isim!

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Destan, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla gönüllere taht kurdu. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı dizinin kadrosunda ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren ‘Destan’ın kadrosuna üç yeni isim dahil oldu. İşte detaylar...

    Destan’ın görkemli kadrosuna üç yeni isim!

    Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle seyircisini ekran başına kilitleyen Destan'ın 22'nci bölümde Engin Benli, Umut Temizaş ve Özgür Koç sürpriz karakterle 'Destan' dizisi oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

    Destan, Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak 22'nci bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak.

    Bölüme Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar'ın, Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmaları ve Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ile Batuga'nın destansı aşkının yeniden sınanması damga vuracak.

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