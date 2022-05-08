Gönül Dağı o tarihte sezon finali yapacak! Seyircisi üzüntüden kahrolacak! Kesinleşti sosyal medyadan paylaşım gelince...

TRT1 ekranlarının iddialı dizisi Gönül Dağı'ndan kötü haber geldi. Hayranları bunu beklemiyordu. Başrollerinde Berk Atan; Gülsim Ali İlhan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk; Nazlı Pınar Kaya'nın yer aldığı fenomen dizi sezon finaline hazırlanıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı için sezon final tarihi belli oldu. Peki Gönül Dağı ne zaman sezon finali yapacak? İşte detaylar...
Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın yaptığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı'ndan kötü haber! Dizinin senaristi Arif Asaf Elmas, sosyal medya hesabından Gönül Dağı sezon finali tarihini açıkladı.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ!
17 Mayıs Cumartesi akşamı 62. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Gönül Dağı, 65. bölümle 28 Mayıs Cumartesi akşamı sezona veda edecek.
''ANA RIFAT'A SAHİP ÇIKAMADIM''
Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Köprü Film imzalı dizinin merakla beklenen 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan fragmanda; Rıfat'ı kaybettiğini sanan Mihriban, koşarak eve geldi ve Hacer'e ''Ana ben Rıfat'a sahip çıkamadım.'' dedi.
Tam o sırada Rıfat çıkageldi ve Mihriban'ın eline bir toka bıraktı. Bu sahne, Rıfat'ın kırıldığı yerden çiçek açmaya başladığının göstergesiydi.
SATIŞ YASAĞI GELDİ
Öte yandan SNK Havacılık çalışanları, amca oğullarının yanına gelip ''İcatlarımızdan birinin seri üretim yaptığınızın duyumunu aldık. Ürünlerin satışınnı yapamazsınız. Bunları bağlamak zorundayız.'' dedi.
Amca oğulları, tam mutlu olacakken yine hevesleri kursaklarında kaldı.