Gönül Dağı o tarihte sezon finali yapacak! Seyircisi üzüntüden kahrolacak! Kesinleşti sosyal medyadan paylaşım gelince...

TRT1 ekranlarının iddialı dizisi Gönül Dağı'ndan kötü haber geldi. Hayranları bunu beklemiyordu. Başrollerinde Berk Atan; Gülsim Ali İlhan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk; Nazlı Pınar Kaya'nın yer aldığı fenomen dizi sezon finaline hazırlanıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı için sezon final tarihi belli oldu. Peki Gönül Dağı ne zaman sezon finali yapacak? İşte detaylar...