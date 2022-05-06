Yalnız Kurt 16. bölüm fragmanı nefes kesti: “Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz”

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt'un 16. bölüm fragmanı yayınlandı.
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına "Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır.
Kuzey Irak'ta baskın yiyen Sare ve Altay ise son anda kurtularak yurda dönerler. Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir.