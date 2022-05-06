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    • 07.05.2022 01:12
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    • 07.05.2022 01:35
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    Yalnız Kurt 16. bölüm fragmanı nefes kesti: “Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz”

    Osman Sınav imzalı atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt, yayınlanan son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen Yalnız Kurt 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı dizinin fragmanına Altay’ın “Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 16. bölüm fragmanı...

    “Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz”

    Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt'un 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına "Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır.

    Kuzey Irak'ta baskın yiyen Sare ve Altay ise son anda kurtularak yurda dönerler. Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir.

        Ahmet Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçen Golyat'a karşı hamlelerini artık daha cesur yapmaktadır ve hedefinde Nizam vardır. Viking ise kendisini özel bir operasyonla kurtaran Altay ile ilgili yoğun şüphe duymaya başlar. Altay'ın sıra dışı bir cesaret ve beceri ile bu işlere kalkışmasının normal bir şey olmadığını düşünmektedir. İstihbaratçı refleksleri ile Viking ve Sare, Altay'ın kim olduğunun peşine düşerler. Altay ise bu durumun farkındadır ve soğukkanlılıkla kendini gizlemeye çalışır.

        Golyat ise boş durmayıp sokak olaylarını çıkarmak için eylemlerine devam eder. Golyat'ın sokakları karıştırmak için hedefinde bu sefer çocuklar vardır.

        Hangar hareketlenmiş dövüşçüler ringe çıkmıştır. Altay da uzun zaman sonra ringde dövüşür. Altay ringde dövüşürken Altay'ı merakla izleyen sürpriz biri de seyirciler arasındadır.
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