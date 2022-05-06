Kuruluş Osman 93. bölüm fragmanı nefes kesti: “Alpler! Ya İnegöl’ü alacağız ya da şehit olacağız!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Alpler! Ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız!"sözleri damga vurdu.
Fragman kısa sürede sosyal medyaya damga vururken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kuruluş Osman 92. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN 92. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir.
BALA VE MALHUN HATUN EL ELE FETİH HAZIRLIKLARI YAPIYORLAR
İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.