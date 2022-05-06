Akkız’ın büyük görevi! Destan 22. bölüm fragmanı yayınladı: "Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya’nın esaretinden de kurtarmamız gerek!"

Salı akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Destan'ın 22. bölüm fragmanı yayınladı. Soluk kesen fragmana Akkız'ın "Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya'nın esaretinden de kurtarmamız gerek!" sözleri damga vurdu.
Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından Destan'ın son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Destan 21'inci bölümde neler oldu?
DESTAN 21. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir.
ÇOLPAN VE BALAMİR'İN HAMLESİ ALPAGU HAN'I TAHTINDAN EDEBİLECEK Mİ?
Savaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır.