Akkız’ın büyük görevi! Destan 22. bölüm fragmanı yayınladı: "Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya’nın esaretinden de kurtarmamız gerek!"

ÇOLPAN VE BALAMİR'İN HAMLESİ ALPAGU HAN'I TAHTINDAN EDEBİLECEK Mİ?

Savaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır.