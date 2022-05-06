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    • Televizyon
    • 06.05.2022 20:15
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    • 06.05.2022 20:21
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    Akkız’ın büyük görevi! Destan 22. bölüm fragmanı yayınladı: "Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya’nın esaretinden de kurtarmamız gerek!"

    Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği Destan’ın merakla beklenen 22. bölüm fragmanı yayınladı. Soluk kesen fragmana Akkız’ın "Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya’nın esaretinden de kurtarmamız gerek!" sözleri damga vurdu. İşte atv’nin sevilen dizisi Destan’ın 22. bölüm fragmanı...

    Akkız’ın büyük görevi! Destan 22. bölüm fragmanı yayınladı: Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya’nın esaretinden de kurtarmamız gerek!

    Salı akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Destan'ın 22. bölüm fragmanı yayınladı. Soluk kesen fragmana Akkız'ın "Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya'nın esaretinden de kurtarmamız gerek!" sözleri damga vurdu.

    Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından Destan'ın son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Destan 21'inci bölümde neler oldu?

    DESTAN 21. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
    Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir.

    ÇOLPAN VE BALAMİR'İN HAMLESİ ALPAGU HAN'I TAHTINDAN EDEBİLECEK Mİ?
    Savaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır.

        MEİ JİN'İN BÜYÜK KOZU NEDİR?
        Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir.

        KARDEŞ KAVGASI
        Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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        Ooo kavga!
        Haberler Televizyon Akkız’ın büyük görevi! Destan 22. bölüm fragmanı yayınladı: "Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya’nın esaretinden de kurtarmamız gerek!"
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