Çorap söküğüne döndü, buz kesen 2 bomba ayrılık yaşanacak! Destan'ın başrolü diziye veda ediyor! 2. sezona yeni karakterler ve yeni hikaye!

Yayınlandığı günden bu yana reytingleri sallayan Destan dizisi yeni sezonda da seyircileriyle buluşmaya devam edecek. Sezon finali yapmaya hazırlanan diziden flaş ayrılık haberi geldi. Başrol oyuncularından birinin yeni sezonda dizide yer almayacağı ortaya çıktı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, İpek Karapınar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Destan dizisinden gelen veda haberi hayranlarını yasa boğdu. Fenomen dizinin gelecek sezon yeni hikaye ve karakterlerle yoluna devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar....