Çorap söküğüne döndü, buz kesen 2 bomba ayrılık yaşanacak! Destan'ın başrolü diziye veda ediyor! 2. sezona yeni karakterler ve yeni hikaye!

Yayınlandığı günden bu yana reytingleri sallayan Destan dizisi yeni sezonda da seyircileriyle buluşmaya devam edecek. Sezon finali yapmaya hazırlanan diziden flaş ayrılık haberi geldi. Başrol oyuncularından birinin yeni sezonda dizide yer almayacağı ortaya çıktı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, İpek Karapınar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Destan dizisinden gelen veda haberi hayranlarını yasa boğdu. Fenomen dizinin gelecek sezon yeni hikaye ve karakterlerle yoluna devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar....
DESTAN'IN BAŞROLU DİZİYE VEDA EDİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Batuga'ya hayat veren ünlü oyuncu Edip Tepeli projeye veda edecek.
YENİ KARAKTERLER GELİYOR
Fenomen dizi 2.sezonda yenilenen hikâye ve karakterleriyle ekran yolculuğuna devam edecek.
Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Ebru Şahin'in "Akkız" karakterine hayat verdiği dizide yaşanacak gelişmeler büyük heyecan yarattı.