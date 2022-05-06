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    • Magazin
    • 07.05.2022 12:30
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    • 07.05.2022 12:30
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    Çorap söküğüne döndü, buz kesen 2 bomba ayrılık yaşanacak! Destan'ın başrolü diziye veda ediyor! 2. sezona yeni karakterler ve yeni hikaye!

    Destan dizinde üzen veda! Yolun sonuna geldi. ATV'nin sevilen dizisi Destan ayrılık haberi ile gündeme bomba gibi düştü. Bozdağ Film imzalı dizinin yönetmenliğini Fethi Bayram ve Ali Aytaç Sakal üstleniyor. Senaristliğini de Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz kaleme alıyor. Sezon finaline az bir süre kalan iddialı dizinin 2. sezonu hakkında detaylar da gelmeye başladı. Buna göre Batuga karakterini canlandıran ünlü oyuncu Edip Tepeli Destan dizisinden gidiyor. İşte detaylar...

    Destan’ın başrolü diziye veda ediyor!

    Yayınlandığı günden bu yana reytingleri sallayan Destan dizisi yeni sezonda da seyircileriyle buluşmaya devam edecek. Sezon finali yapmaya hazırlanan diziden flaş ayrılık haberi geldi. Başrol oyuncularından birinin yeni sezonda dizide yer almayacağı ortaya çıktı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, İpek Karapınar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Destan dizisinden gelen veda haberi hayranlarını yasa boğdu. Fenomen dizinin gelecek sezon yeni hikaye ve karakterlerle yoluna devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar....

    DESTAN'IN BAŞROLU DİZİYE VEDA EDİYOR

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Batuga'ya hayat veren ünlü oyuncu Edip Tepeli projeye veda edecek.

    YENİ KARAKTERLER GELİYOR

    Fenomen dizi 2.sezonda yenilenen hikâye ve karakterleriyle ekran yolculuğuna devam edecek.

    Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Ebru Şahin'in "Akkız" karakterine hayat verdiği dizide yaşanacak gelişmeler büyük heyecan yarattı.
        İtiraf gibi video! Halkı böyle kandırıyor
        Haberler Magazin Çorap söküğüne döndü, buz kesen 2 bomba ayrılık yaşanacak! Destan'ın başrolü diziye veda ediyor! 2. sezona yeni karakterler ve yeni hikaye!
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