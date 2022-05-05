Survivor eleme adayı kim oldu? 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star ada konseyinde çıkan isim...

Akşam saatlerinde 5 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TV8'in fenomen yarışmasında yine unutulmaz bir dokunulmazlık mücadelesi vardı ve Merve Aydın'ın sakatlığı da damga vuran olaylar arasında yer aldı. Salı günü gerçekleşen elemenin ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve hem kırmızı hem de kırmızı takım çok iyi performans sergiledi. Kazanan ise tek bir taraf oldu, peki Survivor All Star ada konseyinde çıkan isim kim oldu? Merve Aydın elenecek mi?
5 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle oyunu kaybeden Ünlüler takımı bir eleme adayı çıkaracak.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Barış Murat Yağcı'nın Salı akşamı veda etmesinin ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yenş haftanın ilk eleme adayı henüz açıklanmadı.