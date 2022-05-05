Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.05.2022 22:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2022 22:37
    ABONE OL

    Asiye ve arkadaşları nezarete alındı! Kardeşlerim 51. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Katil mi oldu çocuklar?”

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda Asiye ve arkadaşlarının nezarete alındığı görülürken Şengül’ün “Katil mi oldu çocuklar?” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 51. bölüm 2. fragmanı...

    “Katil mi oldu çocuklar?”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmesi Kardeşlerim'in 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Asiye ve arkadaşlarının nezarete alındığı sahne damga vurdu.

    KARDEŞLERİM 50. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Emir'in arabası sudan çıkartılır ancak kendisi bulunamaz. Kızlar onun öldüğünü zannederken Emir okulda sapasağlam karşılarına dikilir.

    Tolga ile kafa kafaya veren Emir, onlardan intikam almak için çoktan planlarını hazırlamıştır. Onları polise ihbar etmemenin karşılığından her birinden istediği belalı bir şeyi yapmalarını ister.

    Aybüke'ye sınav sorularını çaldırtır, Asiye'yi Doruk'un başını derde sokmak için kullanır. Harika'yı Oğulcan'ın Süsen'in de Ömer'in canını yakmak için zorla harekete geçirir.

        ŞENGÜL VE ORHAN'IN ARASI AÇILIYOR
        Gönül amacına ulaşır ve Şengül ile Orhan'ın arasının iyice açılmasına neden olur. Gönül ile Orhan'ın ilişki yaşadığına inan Şengül Orhan'ın evden atar ve kıyafetlerini yakar.

        AKİF'E KÖTÜ SÜRPRİZ
        Ayla ve Nebahat'in dolandırılmalarını sağlayan Akif ise kötü bir sürprizle karşılaşır. Tüm birikimini yatırdığı demir taşıyan gemisinden haber alamaz. Bu kötü haberle fenalaşan Akif yere yığılıp kalır.

        EMİR'İN SON OYUNU
        Kızlara okulda kabus yaşatan Emir son oyununu da oynar. Polisler kızları sorguya almak için okula gelir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Putin’den İsrail’e Hitler özrü
        Haberler Televizyon Asiye ve arkadaşları nezarete alındı! Kardeşlerim 51. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Katil mi oldu çocuklar?”
            SON DAKİKA