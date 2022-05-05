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    • Televizyon
    • 05.05.2022 22:23
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    • 05.05.2022 22:23
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    Adı Sevgi 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Masum bir çocuk benim yüzümden öldü”

    Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş’in paylaştığı Adı Sevgi’nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Milyonları Pazar akşamları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Volkan’ın “Masum bir çocuk benim yüzümden öldü” sözleri damga vurdu. İşte Adı Sevgi 9. bölüm fragmanı...

    “Masum bir çocuk benim yüzümden öldü”

    Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Adı Sevgi'nin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Volkan'ın "Masum bir çocuk benim yüzümden öldü" sözleri damga vurdu.

    ADI SEVGİ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Volkan, Zeynep'i geri alabilmek için Sarpça'yı ateşe vermeye yemin etmiştir. Ekrem ve Macide kendi yarattıkları canavarı engellemeye çalışsa da Volkan'ın hedefindeki Esma ve Gülendam kabus dolu anlar yaşarlar.

    Emir'in soracağı hesap Volkan ve ailesi için acı olur.

    Mehmet'in ortadan kaybolması ise zamana karşı bir yarışı başlatır.

        Emir ve Elif, Mehmet'i bulup eve döndürmek isterken, Volkan'ın hamlesi hayati bir hatayı beraberinde getirir.

        Acı olaylar Doğukan ve Esma'yı daha da birbirine bağlarken, Zahit torununu Doğukan'dan uzak durması konusunda net bir şekilde uyarır. Bu uyarının altında yatan Doğukan'la ilgili büyük sır herkesin hayatını değiştirecektir.

        ADI SEVGİ OYUNCU KADROSU
        Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)
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