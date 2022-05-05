Adı Sevgi 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Masum bir çocuk benim yüzümden öldü”

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Adı Sevgi'nin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Volkan'ın "Masum bir çocuk benim yüzümden öldü" sözleri damga vurdu.
ADI SEVGİ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Volkan, Zeynep'i geri alabilmek için Sarpça'yı ateşe vermeye yemin etmiştir. Ekrem ve Macide kendi yarattıkları canavarı engellemeye çalışsa da Volkan'ın hedefindeki Esma ve Gülendam kabus dolu anlar yaşarlar.
Emir'in soracağı hesap Volkan ve ailesi için acı olur.
Mehmet'in ortadan kaybolması ise zamana karşı bir yarışı başlatır.