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    • Televizyon
    • 05.05.2022 17:21
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    • 05.05.2022 17:21
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    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs TRT 1 yayın akışı...

    Şu saatlerde yoğunlukla araştırılanlar arasında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yayınlanacak mı soruları yer alıyor. İzleyicileri Ramazan Bayramı dolayısıyla hangi dizilerin yeni bölümüyle ekrana geleceğini hangi dizilerin gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. 5 Mayıs TRT 1 yayın akışına bakıldığında dizinin heyecan dolu yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek mümkün ve haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölümde neler yaşanmıştı?

    takvim.com.tr
    Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı?

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yayınlanacak mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5 Mayıs TRT 1 yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz. Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmıyor, peki bu diziler arasında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı da yer alıyor mu? İşte yanıtı...

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM VAR MI?

    Ramazan Bayramı nedeniyle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin bu akşam tekrarı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir?

        Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

        5 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

        22:45 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

        01:45 Dengi Dengine
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        Haberler Televizyon Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs TRT 1 yayın akışı...
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