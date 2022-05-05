Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yayınlanacak mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5 Mayıs TRT 1 yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz. Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmıyor, peki bu diziler arasında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı da yer alıyor mu? İşte yanıtı...
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM VAR MI?
Ramazan Bayramı nedeniyle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin bu akşam tekrarı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir?