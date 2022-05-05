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    • Televizyon
    • 05.05.2022 17:00
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    • 05.05.2022 17:03
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    Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? 5 Mayıs Kanal D yayın akışı...

    Akşam kuşağı dizilerini yakından takip eden izleyiciler Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Kanal D'de Perşembe akşamları ekrana gelen ve her bölümü heyecanla izlenen dizinin hem konusu hem de oyuncuları oldukça dikkat çekiyor. Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşma devam ederken yeni bölümde hangi gelişmelerin yaşanacağı merak ediliyor. Peki 5 Mayıs Kanal D yayın akışında yer alıyor mu, Camdaki Kız 42. bölümü ile bugün izlenebilecek mi?

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu?

    Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5 Mayıs Kanal D yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz, bayram haftası olması sebebiyle Camdaki Kız yeni bölümünün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceğini de içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

    CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

    Perşembe günleri ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

    CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir. Hayri'nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat'a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşer. Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera'nın Pervin'in kızı olduğunu öğrenir. Hayri'nin notunu Nalan'ın odasında bulan Feride'ye Nalan'ın tepkisi beklenmedik derecede sert olur.

        5 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

        18:45 Kanal D Ana Haber

        20:00 Belalı Tanık

        20:30 Belalı Tanık

        CAMDAKİ KIZ KONUSU VE OYUNCULARI

        Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
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