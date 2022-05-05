Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? 5 Mayıs Kanal D yayın akışı...

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5 Mayıs Kanal D yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz, bayram haftası olması sebebiyle Camdaki Kız yeni bölümünün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceğini de içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Perşembe günleri ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir. Hayri'nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat'a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşer. Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera'nın Pervin'in kızı olduğunu öğrenir. Hayri'nin notunu Nalan'ın odasında bulan Feride'ye Nalan'ın tepkisi beklenmedik derecede sert olur.