İbo Show bugün var mı yok mu? 4 Mayıs Çarşamba İbo Show yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İbo Show konukları kimler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Star TV'nin sevilen eğlence programı İbo Show Çarşamba akşamları yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Birbirinden usta isimleri bir araya getiren ve izleyicilere keyifli anlar yaşatan İbo Show yeni bölüm konuklarında kimler yer alıyor?
İBO SHOW BU AKŞAM VAR MI?
İbo Show konukları ile bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.
4 MAYIS İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbrahim Tatlıses, Star Tv ekranlarında yayınlanan programı İbo Show'da bu hafta Hülya Avşar, Gonca Vuslateri, Ekin Uzunlar ve Dilan Çıtak Tatlıses oldu.