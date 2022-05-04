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    • Televizyon
    • 04.05.2022 17:36
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    • 04.05.2022 17:37
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    İbo Show bugün var mı yok mu? 4 Mayıs Çarşamba İbo Show yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İbo Show konukları kimler?

    Akşam kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler İbo Show bugün var mı yok mu? 4 Mayıs Çarşamba İbo Show yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. Çarşamba akşamları Star TV'de usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu ile ekrana gelen İbo Show'da birbirinden ünlü isimler konuk olarak katılıyor. Ramazan Bayramı'nın 3. günü nedeniyle yeni bölümün olup olmayacağı merak ediliyordu ve belli oldu. Peki İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

    takvim.com.tr
    İbo Show bugün var mı yok mu?

    İbo Show bugün var mı yok mu? 4 Mayıs Çarşamba İbo Show yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İbo Show konukları kimler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Star TV'nin sevilen eğlence programı İbo Show Çarşamba akşamları yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Birbirinden usta isimleri bir araya getiren ve izleyicilere keyifli anlar yaşatan İbo Show yeni bölüm konuklarında kimler yer alıyor?

    İBO SHOW BU AKŞAM VAR MI?

    İbo Show konukları ile bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.

    4 MAYIS İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

    İbrahim Tatlıses, Star Tv ekranlarında yayınlanan programı İbo Show'da bu hafta Hülya Avşar, Gonca Vuslateri, Ekin Uzunlar ve Dilan Çıtak Tatlıses oldu.

        GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

        2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Aslen Adapazarı, Hendek'lidir. Abhaz kökenlidir. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

        İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. DOT Tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.

        GONCA VUSLATERİ DİZİLERİ

        Ruhsar (1998, Kanal D)
        Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)
        Aliye (2004, atv)
        Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz
        Kız Babası (2006, Show TV)
        Canım Ailem (2009, Atv) Nurcan
        Küçük Sırlar (2010-2011,Kanal D ve Star TV) - Ceyla
        Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru
        İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız
        Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye
        Gönül İşleri (2014-2015, Star TV) - Kader
        Anne (2016-2017 Star TV) - Şule
        Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

        GONCA VUSLATERİ FİLMLERİ

        Bornova Bornova - Hande (2009)
        Kaybedenler Kulübü
        Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)
        Hedefim Sensin (2018)
        Düğüm Salonu (2018)
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        Haberler Televizyon İbo Show bugün var mı yok mu? 4 Mayıs Çarşamba İbo Show yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İbo Show konukları kimler?
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