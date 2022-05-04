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    • Haberler
    • 04.05.2022 17:13
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    • 04.05.2022 17:16
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    Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? 4 Mayıs 2022 ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

    Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artış gösterdi. Dizinin yeni bölümünün ATV'de yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler araştırmalarına devam ediyor. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 92’nci bölümüne Osman Bey’in, kurduğu oyunla karanlığın elçisi Usta Arius’u ele geçirmesi ve infaz etmesi damgasını vurmuştu. Yeni bölüm heyecanla beklenirken arama motorlarında, "Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? İşte 4 Mayıs 2022 ATV yayın akışı

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok?

    Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? ATV ekranlarında çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan ve saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Dizinin bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağını merak eden izleyiciler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? 4 Mayıs 2022 ATV yayın akışı nasıl? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Başrolünde Osman karakteri ile Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi geçtiğimiz hafta 92. bölümle sevenlerini karşılamıştı. Dizinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta 93. yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

    Kuruluş Osman 93. yeni bölümün ise 11 Mayıs Çarşamba akşamı yayımlanması bekleniyor.

    ATV YAYIN AKIŞI 4 MAYIS

    08:00 - Kahvaltı Haberleri
    10:00 - Oscar's Oasis
    10:15 - Kukuli
    10:40 - Maceracı Yüzgeçler
    10:50 - Neşeli Dünyam
    11:00 - Oscar's Oasis
    11:10 - Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası
    13:00 - ATV Gün Ortası
    14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 - Esra Erol'da
    19:00 - Ana Haber
    20:00 - Assassin's Creed
    22:20 - Cennetin Krallığı

    OSMAN BEY KURDUĞU OYUNLA USTA ARİUS'U YAKALADI VE İNFAZ ETTİ

    'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 92'nci bölümüne Osman Bey'in, kurduğu oyunla karanlığın elçisi Usta Arius'u ele geçirmesi ve infaz etmesi damgasını vurdu.

    'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümünde Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Barkın'la kurdukları oyunla Selvi Hatun ve obanın hatunları yaylağa giderken Komutan Romanos tarafından kaçırılır. Romanos, Selvi ve obanın hatunları karşılığında Osman Bey'den Nikola ve Bilecik'in fethi sırasında esir düşen askerleri ister. Barkın Bey'den şüphelenen Osman Bey, Selvi Hatun'un kaçırılmasının bir oyun olduğu düşünür ve kendi oyununu kurar. Osman Bey, yeğeni Aktemur'u İnegöl Kalesi'ne Bilecik Tekfuru'nun komutanlarından biri olarak sızmasını sağlamıştır. Aktemur'dan, Usta ve Komutan Romanos'un madeni ele geçirip sonra da patlatacaklarını öğrenen Osman Bey tuzak kurar.

        Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta, Osman Bey'in eline düşer. Usta ve adamları madende ellerinde arabalarla hiçbir şeyden habersiz gibi çalışanlara saldırırlar. Saldırdıklarında bu adamların Osman Bey'in yerleştirdiği Alpları Gencebey, Turahan ve Şamil olduğunu anlarlar. Şamil, Turahan, Gencebey, Usta'nın adamlarını biçmeye başlar. Tuzak kurduğunu zannederken tuzağa düşen Usta şok içinde çarpışmaktadır. Adamlar birer birer ölürken karşısına Osman Bey çıkar. Osman Bey ve Usta'yla çarpışmaya başlarlar. Osman Bey, Usta'ya kılıcını vurur ve onu yere düşürür. Osman Bey, Usta'nın boynuna basar ve maskesini çıkartır. Osman Bey kısa bir şaşkınlığın ardından "Seni soysuz… Fakih kisvesine bürünüp soframıza oturdun! Seni otağımda misafir ettim!" sözlerine Usta "Nasıl, nasıl yakaladın beni?" diyerek cevap verir. Osman Bey öfkeyle "Sen fakih postuna girmiş şeytansın! Ben insan postunda bir kurdum! Gayrı pençemdesin!" sözleriyle karanlığın elçisi Usta'yı infaz etti.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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