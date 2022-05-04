Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? 4 Mayıs 2022 ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? ATV ekranlarında çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan ve saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Dizinin bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağını merak eden izleyiciler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? 4 Mayıs 2022 ATV yayın akışı nasıl? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Başrolünde Osman karakteri ile Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi geçtiğimiz hafta 92. bölümle sevenlerini karşılamıştı. Dizinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta 93. yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Kuruluş Osman 93. yeni bölümün ise 11 Mayıs Çarşamba akşamı yayımlanması bekleniyor.