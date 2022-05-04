Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? 4 Mayıs 2022 ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? ATV ekranlarında çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan ve saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu hafta ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Dizinin bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağını merak eden izleyiciler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? 4 Mayıs 2022 ATV yayın akışı nasıl? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?
Başrolünde Osman karakteri ile Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi geçtiğimiz hafta 92. bölümle sevenlerini karşılamıştı. Dizinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta 93. yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
Kuruluş Osman 93. yeni bölümün ise 11 Mayıs Çarşamba akşamı yayımlanması bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI 4 MAYIS
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Oscar's Oasis
10:15 - Kukuli
10:40 - Maceracı Yüzgeçler
10:50 - Neşeli Dünyam
11:00 - Oscar's Oasis
11:10 - Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - Ana Haber
20:00 - Assassin's Creed
22:20 - Cennetin Krallığı
OSMAN BEY KURDUĞU OYUNLA USTA ARİUS'U YAKALADI VE İNFAZ ETTİ
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 92'nci bölümüne Osman Bey'in, kurduğu oyunla karanlığın elçisi Usta Arius'u ele geçirmesi ve infaz etmesi damgasını vurdu.
'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümünde Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Barkın'la kurdukları oyunla Selvi Hatun ve obanın hatunları yaylağa giderken Komutan Romanos tarafından kaçırılır. Romanos, Selvi ve obanın hatunları karşılığında Osman Bey'den Nikola ve Bilecik'in fethi sırasında esir düşen askerleri ister. Barkın Bey'den şüphelenen Osman Bey, Selvi Hatun'un kaçırılmasının bir oyun olduğu düşünür ve kendi oyununu kurar. Osman Bey, yeğeni Aktemur'u İnegöl Kalesi'ne Bilecik Tekfuru'nun komutanlarından biri olarak sızmasını sağlamıştır. Aktemur'dan, Usta ve Komutan Romanos'un madeni ele geçirip sonra da patlatacaklarını öğrenen Osman Bey tuzak kurar.