“Kocamsız yapamam” diyen Menşure Teyze’nin oğlu ve eşini Esra Erol barıştırdı! O anlar hem duygulandırdı hem kahkahaya boğdu

2 Mart'ta eşinin tekrar evi terk ettiğini dile getiren Menşure Kaya, " Kayıp başvurusu yaptım. 19 yıllık eşim gitmiş Adana'da ifade vermiş. 'Ben iyiyim, kendi isteğimle gittim' demiş" ifadelerini kullandı.
Eşini çok sevdiğini dile getiren Menşure Hanım, "Oğlumla son bir yıldır çok tartışıyordu. Baba-oğul anlaşamıyorlardı. Oğlumu uyarıyordum 'Baban o senin cevap verme' diye. Tek istediğim eve gelmesi, çekirdek ailem dağılmasın. Oğlumu da kayırmam, ona hiç karışmam" diyerek eşine seslendi.
CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME!
Menşure Hanım'ın çağrısının ardından Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Enver Bey, bugünkü canlı yayına konuk olarak eşi ve oğluyla yüzleşti. Menşure Hanım "Tek suçum kocamı sevmekti" derken Enver Bey, eşinin kendisini değil parasını sevdiğini söyledi.