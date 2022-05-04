Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 04.05.2022 19:48
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    • 04.05.2022 20:00
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    “Kocamsız yapamam” diyen Menşure Teyze’nin oğlu ve eşini Esra Erol barıştırdı! O anlar hem duygulandırdı hem kahkahaya boğdu

    ATV ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan Esra Erol'da programında bugün büyük yüzleşme gerçekleşti. “19 yıllık kocam Enver Kaya evi terk etti. Onsuz nefes alamıyorum” diyerek Esra Erol’dan yardım isteyen Menşure Kaya, canlı yayında eşi Enver Kaya ve oğlu Mücahit Kaya ile yüzleşti. Menşure Hanım ile Enver Bey sık sık ters düşerken programın sonunda baba-oğlun arasındaki buzlar eridi. O anlar izleyicileri hem duygulandırdı hem de kahkahaya boğdu. İşte detaylar...

    Baba-oğul Esra Erol’da barıştı!

    2 Mart'ta eşinin tekrar evi terk ettiğini dile getiren Menşure Kaya, " Kayıp başvurusu yaptım. 19 yıllık eşim gitmiş Adana'da ifade vermiş. 'Ben iyiyim, kendi isteğimle gittim' demiş" ifadelerini kullandı.

    Eşini çok sevdiğini dile getiren Menşure Hanım, "Oğlumla son bir yıldır çok tartışıyordu. Baba-oğul anlaşamıyorlardı. Oğlumu uyarıyordum 'Baban o senin cevap verme' diye. Tek istediğim eve gelmesi, çekirdek ailem dağılmasın. Oğlumu da kayırmam, ona hiç karışmam" diyerek eşine seslendi.

    CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME!
    Menşure Hanım'ın çağrısının ardından Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Enver Bey, bugünkü canlı yayına konuk olarak eşi ve oğluyla yüzleşti. Menşure Hanım "Tek suçum kocamı sevmekti" derken Enver Bey, eşinin kendisini değil parasını sevdiğini söyledi.

        "BABAMA HAKSIZLIK YAPIYORLAR"
        Menşure Hanım eşinin iddialarını yalanlarken Enver Bey'in ilk evliliğinden olan ve yurtdışında yaşayan kızı, canlı yayına telefonla bağlanarak "Babamın parasını seviyor o kadın. Konunun dışına çıkıyorlar, babama haksızlık yapıyorlar. Babam 'can güvenliğim yok' diyor boşanmak istiyor" dedi.

        Enver Bey'in kızı Fadime Hanım, babasını yanına almak istediğini dile getirince ise Menşure Hanım, "Resmi nikahlı kocam gidemez" diye isyan etti.

        Enver Bey ise "Ben Menşure'yi sevmedim. Hiç mutlu değildim. Evde hep o konuşurdu, ben ağzımı açamazdım. Evi terk etmeseydim belki de şimdi ölmüştüm" diyerek herkesi şoke etti.

            OĞLUYLA KARAKOLLUK OLDU!
            Oğlu Mücahit'le karakolluk olduğunu söyleyen Enver Bey, "Üzerime yürüdü" dedi. Mücahit de "Babam küçük şeyleri hep büyütür. Tartıştık ama babama asla vurmadım" ifadelerini kullandı.

            Enver Bey ise "Oğlum sakin bir çocuktur. Annesi onu dolduruyor dolduruyor o da benim üzerime yürüyor. Benim oğlumu bana düşman eden annesidir" dedi.

            BABA-OĞUL BARIŞTI!
            Enver Bey, kendisinin elini öpmek isteyen oğlu Mücahit'in talebini geri çevirmedi ve baba-oğul arasında duygusal anlar yaşandı.
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            Haberler Televizyon “Kocamsız yapamam” diyen Menşure Teyze’nin oğlu ve eşini Esra Erol barıştırdı! O anlar hem duygulandırdı hem kahkahaya boğdu
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