“Kocamsız yapamam” diyen Menşure Teyze’nin oğlu ve eşini Esra Erol barıştırdı! O anlar hem duygulandırdı hem kahkahaya boğdu

Eşini çok sevdiğini dile getiren Menşure Hanım, "Oğlumla son bir yıldır çok tartışıyordu. Baba-oğul anlaşamıyorlardı. Oğlumu uyarıyordum 'Baban o senin cevap verme' diye. Tek istediğim eve gelmesi, çekirdek ailem dağılmasın. Oğlumu da kayırmam, ona hiç karışmam" diyerek eşine seslendi.