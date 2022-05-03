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    • Televizyon
    • 04.05.2022 00:34
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    • 04.05.2022 00:34
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    Yalnız Kurt 15. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Altay Kurtoğlu’yla tanışmanızın vakti geldi”

    Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt’un merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Soluk kesen fragmana “Altay Kurtoğlu’yla tanışmanızın vakti geldi” sözleri damga vururken yeni bölüm öncesi yayınlanan sahneler heyecanı doruklara çıkardı. İşte başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay ve Hasan Denizyaran’ın yer aldığı Yalnız Kurt 15. bölüm 2. fragmanı...

    “Altay Kurtoğlu’yla tanışmanızın vakti geldi”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalnız Kurt'un 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat attıran fragmana "Altay Kurtoğlu'yla tanışmanızın vakti geldi" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Nizam, Şanver'in oğlunu kurtarıp planlarını altüst eden Viking'i ele geçirerek Işid'e teslim eder. Işid önemli bir Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz edip Fırat Kalkanı operasyonunun intikamını almayı ve propaganda yapmayı hedefler.

    Henüz yurda dönmemiş olan Sare'yi ise bölgeden kurtarabilecek tek bir kişi vardır. Operasyon sırasında yaralanan Sare, Viking olmadan yurda dönmeyi kabul etmez.

    İç karışıklıkları alevlendirmek için provokasyonlarına devam eden Bevar çocuklar üzerinden ortalığı karıştırmak ister. Kuzey Irak operasyonunun gayri resmi olması sebebiyle gidenleri yurda geri getirebilmek için Ahmet doğrudan müdahalede bulunamaz fakat Altay gönüllü olarak sınırı geçmeye hazırdır.

        Mira ise bir süredir ulaşamadığı Altay'ı merak ederken, Doğan'ın kendisine ve Nizam'a özel hazırladığı sürpriz bir gösteri vardır.

        YALNIZ KURT OYUNCULARI
        Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Sare), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 15. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Altay Kurtoğlu’yla tanışmanızın vakti geldi”
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