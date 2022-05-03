Yalnız Kurt 15. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Altay Kurtoğlu’yla tanışmanızın vakti geldi”

İç karışıklıkları alevlendirmek için provokasyonlarına devam eden Bevar çocuklar üzerinden ortalığı karıştırmak ister. Kuzey Irak operasyonunun gayri resmi olması sebebiyle gidenleri yurda geri getirebilmek için Ahmet doğrudan müdahalede bulunamaz fakat Altay gönüllü olarak sınırı geçmeye hazırdır.