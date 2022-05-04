Çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz için seyircilerini üzecek bir haber geldi. Bu akşam dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Peki, 4 Mayıs Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz dizisi final ne zaman? KANAL D yayın akışı!
SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?
Sadakatsiz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz'in yeni bölümü 11 Mayıs akşamı ekrana gelecek. Dizi üç hafta daha yayınlandıktan sonra final yapacak.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber