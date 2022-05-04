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    • Haberler
    • 04.05.2022 17:03
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    • 04.05.2022 17:03
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    4 Mayıs Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz dizisi final ne zaman? KANAL D yayın akışı!

    Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz için seyircilerini üzecek haber sosyal medyadan paylaşıldı. Haberi alanlar merakla sebebini araştırmaya başladı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin bugün ekranlarda olmayacağı belirtildi. Peki, 4 Mayıs Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz dizisi final ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    4 Mayıs Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok?

    Çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz için seyircilerini üzecek bir haber geldi. Bu akşam dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Peki, 4 Mayıs Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz dizisi final ne zaman? KANAL D yayın akışı!

    SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

    Sadakatsiz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz'in yeni bölümü 11 Mayıs akşamı ekrana gelecek. Dizi üç hafta daha yayınlandıktan sonra final yapacak.
    Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber



        20:00 Bizum Hoca

        22:15 Bizum Hoca

        00:10 Sadakatsiz (Tekrar)

        02:15 Büyük İkilem

        SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Sadakatsiz'e kısa bir bayram arası... Merakla beklenen efsane finale son 3 bölüm! 11 Mayıs Çarşamba yeni bölümde görüşmek üzere.!! ifadeleri yer aldı.
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        Haberler Haberler 4 Mayıs Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz dizisi final ne zaman? KANAL D yayın akışı!
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