Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Sadakatsiz'e kısa bir bayram arası... Merakla beklenen efsane finale son 3 bölüm! 11 Mayıs Çarşamba yeni bölümde görüşmek üzere.!! ifadeleri yer aldı.

4 Mayıs Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz dizisi final ne zaman? KANAL D yayın akışı!