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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 03.05.2022 19:57
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    • 03.05.2022 20:08
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    Hikayesi duyanı şaşkına çevirdi! “Kocamın eski karısı Fatma'yı eve getirdi” dedi! Çocukları için Esra Erol’un kapısını çaldı

    Esra Erol’da programına başvuran Adalet Bayram, “Çocuklarımı göremiyorum” diyerek yardım istedi. Adalet Hanım, eşini Ali Bayram’ın eski eşi Fatma Günay ile barıştığını ve kendisine "Herkes 2 kadınlı ne olacak?" dediğini söyleyerek herkesi şoke etti. Doğum yaptığı gün Fatma Günay’ın eve kuma olarak getirildiğini söyleyen Adalet Hanım’ın yaşadıkları herkesi şoke etti. Programın ilerleyen dakikalarında ise Ali Bayram canlı yayına bağlanarak eşi Adalet Hanım’la yüzleşti. İşte ayrıntılar...

    Hikayesi duyanı şaşkına çevirdi!

    Adalet Bayram, 2012'de dini nikah kıydığı Ali Bayram ile 7 yıl önce evliliklerini resmiyete döktü. Adalet Hanım, bu evlilikten iki evlat dünyaya getirdi.

    9 yıldır beraberlik yaşadığı Ali Bayram ile 4 senedir ayrı olduklarını dile getiren Adalet Hanım, başına geçenleri şöyle anlattı: "Eşimle ayrıldığımız süreçte eski eşi Fatma Günay'ın yanına gitti ve çocukları oldu. Fatma, eşimin en yakın arkadaşıyla kaçmış, o yüzden ayrılmışlar. Yıllar sonra ortaya çıkıp hayatımı mahvetti. Eşim bana boşanma davası açtı" dedi.

    Boşanmak istemediğini dile getiren Adalet Hanım, "Eşimi seviyorum, çocuklarımı alıp gelsin" diyerek Ali Bayram'a seslendi.

        Kayınvalidesinin evliliğine çok müdahale ettiğini belirten Adalet Hanım, "Eşimle aslında kafalarımız çok uyuşuyor. İkimiz iyi anlaşıyorduk, kayınvalidem olmasaydı biz sıkıntı yaşamazdık" dedi.

        Doğumuma iki hafta kala Fatma Günay'ın ortaya çıktığını belirten Adalet Hanım, "O ortaya çıkınca erken doğum yaptım. Ben sezaryen masasındayken onu eve getirdiklerini öğrendim. Doğuma girdiğim gün kayınvalidem onu eve getirdi" şeklinde konuştu.

        "TEHDİT EDİLDİM"
        Ali Bey ve ailesinin Fatma Günay'ın kuma olarak eve getirmek istediklerini söyleyen Adalet Hanım, "Ben Afyon'a gidemiyorum, can güvenliğim yok. Kumalığı kabul etmem için beni çok tehdit ettiler. Jandarma eşliğinde evden çıktım" ifadelerini kullandı.

            KAYINVALİDESİ CANLI YAYINDA!
            Adalet Hanım'ın kayınvalidesi Nurten Bayram, gelininin iddialarını yalanlayarak "Adalet kendisi gitti" dedi. Adalet Hanım'ın jandarma eşliğinden evden çıkışı hatırlatılırken Nurten Hanım'a oğlunun eski gelininden 2 yaşında çocuğu olduğunu doğruladı.

            "FATMA BENİM CANIM"
            Nurten Hanım'ın ardından canlı yayına bağlanan Ali Bayram, "Adalet'in söylediklerinin hepsi yalan, kendisi çıkıp gitti. Benim onla işim olmaz" dedi. Ali Bey, birlikte yaşadığı eski Fatma Günay için ise "O benim canım" ifadelerini kullandı.

            Adalet Hanım ise "Kocam iki eşli yaşamak istiyordu. Kocam bana "Herkes 2 kadınlı ne olacak?" dedi. Ben kabul etmedim, böyle olduk. Çocuklarımı istiyorum" dedi.
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            Haberler Televizyon Hikayesi duyanı şaşkına çevirdi! “Kocamın eski karısı Fatma'yı eve getirdi” dedi! Çocukları için Esra Erol’un kapısını çaldı
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