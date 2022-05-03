Hikayesi duyanı şaşkına çevirdi! “Kocamın eski karısı Fatma'yı eve getirdi” dedi! Çocukları için Esra Erol’un kapısını çaldı

"FATMA BENİM CANIM"

Nurten Hanım'ın ardından canlı yayına bağlanan Ali Bayram, "Adalet'in söylediklerinin hepsi yalan, kendisi çıkıp gitti. Benim onla işim olmaz" dedi. Ali Bey, birlikte yaşadığı eski Fatma Günay için ise "O benim canım" ifadelerini kullandı.

Adalet Hanım ise "Kocam iki eşli yaşamak istiyordu. Kocam bana "Herkes 2 kadınlı ne olacak?" dedi. Ben kabul etmedim, böyle olduk. Çocuklarımı istiyorum" dedi.