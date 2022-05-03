Hikayesi duyanı şaşkına çevirdi! “Kocamın eski karısı Fatma'yı eve getirdi” dedi! Çocukları için Esra Erol’un kapısını çaldı

Adalet Bayram, 2012'de dini nikah kıydığı Ali Bayram ile 7 yıl önce evliliklerini resmiyete döktü. Adalet Hanım, bu evlilikten iki evlat dünyaya getirdi.
9 yıldır beraberlik yaşadığı Ali Bayram ile 4 senedir ayrı olduklarını dile getiren Adalet Hanım, başına geçenleri şöyle anlattı: "Eşimle ayrıldığımız süreçte eski eşi Fatma Günay'ın yanına gitti ve çocukları oldu. Fatma, eşimin en yakın arkadaşıyla kaçmış, o yüzden ayrılmışlar. Yıllar sonra ortaya çıkıp hayatımı mahvetti. Eşim bana boşanma davası açtı" dedi.
Boşanmak istemediğini dile getiren Adalet Hanım, "Eşimi seviyorum, çocuklarımı alıp gelsin" diyerek Ali Bayram'a seslendi.