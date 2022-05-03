Pelin Akil'den sonra 2 başrol daha gidiyor! Barbaroslar dizisinde 2 flaş ayrılık, ipin ucu kaçtı bir kere! Hikaye komple değişiyor

TRT 1'de Perşembe günleri seyirciyle buluşan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. İddialı diziden üzen ayrılık haberi geldi. Oyunculuğu ile kısa sürede seyircinin taktirini toplayan o oyuncu diziye veda ediyor. Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncu Pelin Akil'in gidişi çok konuşulmuştu. Bu hafta yeni bir ismin daha diziden ayrılacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...