Pelin Akil'den sonra 2 başrol daha gidiyor! Barbaroslar dizisinde 2 flaş ayrılık, ipin ucu kaçtı bir kere! Hikaye komple değişiyor

TRT 1'de Perşembe günleri seyirciyle buluşan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. İddialı diziden üzen ayrılık haberi geldi. Oyunculuğu ile kısa sürede seyircinin taktirini toplayan o oyuncu diziye veda ediyor. Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncu Pelin Akil'in gidişi çok konuşulmuştu. Bu hafta yeni bir ismin daha diziden ayrılacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...
BARBAROSLAR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ
TRT 1'in ES Film imzalı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda yaprak dökümü devam ediyor. Dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosu ile çok konuşulan dizi son günlerde art arda yaşanan vedalarla gündemde yer alıyor.
PELİN AKİL'İN GİDİŞİ YETMEDİ BU KEZ DE...
7 Nisan tarihinde ekrana gelen fenomen dizinin 26. bölümünde yararlanan İsabel karakteri diziye veda etti. Dizide İsabel rolüne hayat veren Akil, 30. bölümde ekipten ayrıldı.
1-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pelin Akil'in ardından diziye 31. bölümde Oruç Reis'e hayat veren Engin Altan Düzyatan da veda edecek.
2-CEMRE GÜMELİ
Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in yazdığı dizinin 32. bölümünde bir ayrılık daha yaşanacak. Dizinin Meryem'i Cemre Gümeli ekibe veda edecek.
HİKAYESİ DEĞİŞECEK
Berat Özdoğan'ın yönettiği "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı"nın önümündeki sezon Barbaros Hayrettin Paşa'nın hikâyesiyle yayın hayatına devam etmesi planlanıyor.