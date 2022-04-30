ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 30 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? soruları programın seyircileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen programı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla her hafta Cumartesi akşamı seyircisiyle buluşurdu. Ancak bu hafta programın eski bölümü yayınlanıyor. Peki neden? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama...
📺ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Şarkılar Bizi Söyler her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Ancak 30 Nisan akşamı beklenen yeni bölüm yayınlanmadı. Konuya ilişkin İnstagram'dan bilgi paylaşıldı.
Buna göre bayram dolayısıyla bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Yerine kolaj bölümü yayınlanacak.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni bölümün haftaya veya bayrama özel olarak yayınlanacağı tahmin ediliyor.
30 NİSAN 2022 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Camdaki Kız
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar bölüm)
00:15 Göktaşı Kıyameti (Yabancı Sinema)
02:00 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
04:45 Müzik Arası
05:30 Yabancı Sinema