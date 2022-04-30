ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 30 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? soruları programın seyircileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen programı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla her hafta Cumartesi akşamı seyircisiyle buluşurdu. Ancak bu hafta programın eski bölümü yayınlanıyor. Peki neden? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama...