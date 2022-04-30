Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.04.2022 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 10:27
    ABONE OL

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 30 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yeni konukları ile merakla bekleniyordu. Ancak 30 Nisan Kanal D yayın akışında yeni bölümü yer almadı. Programın sıkı takipçileri de internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgileri araştırmaya koyuldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? 30 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtları...

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 30 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman? soruları programın seyircileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen programı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla her hafta Cumartesi akşamı seyircisiyle buluşurdu. Ancak bu hafta programın eski bölümü yayınlanıyor. Peki neden? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama...

    📺ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Şarkılar Bizi Söyler her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Ancak 30 Nisan akşamı beklenen yeni bölüm yayınlanmadı. Konuya ilişkin İnstagram'dan bilgi paylaşıldı.

    Buna göre bayram dolayısıyla bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Yerine kolaj bölümü yayınlanacak.

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yeni bölümün haftaya veya bayrama özel olarak yayınlanacağı tahmin ediliyor.

    30 NİSAN 2022 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    13:45 Camdaki Kız
    16:00 Üç Kız Kardeş
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar bölüm)
    00:15 Göktaşı Kıyameti (Yabancı Sinema)
    02:00 Çok Güzel Hareketler 2
    02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
    04:45 Müzik Arası
    05:30 Yabancı Sinema
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bayramda hangi köprüler ve yollar ücretsiz?
    Haberler Magazin ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 30 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman?
        SON DAKİKA