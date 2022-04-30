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    • Televizyon
    • 30.04.2022 10:21
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    • 30.04.2022 10:27
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    Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru: 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?

    Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. 30 Nisan'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında sorulan bir soru hem Hatipoğlu'nu hem de izleyecileri güldürdü. Betül Taflan ismindeki izleyici mikrofonu eline alarak, "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" diye sordu. Taflan'ın sorduğu soruya gülerek cevap veren Nihat Hatipoğlu, "Peki, 10 defa aklın neredeydi?" dedi.

    takvim.com.tr
    Nihat Hatipoğlu’nu güldüren soru!

    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca soru yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, teknolojik yenilikler ve dijital uygulamalarla ilgili kafalarına takılan soruları, Nihat Hatipoğlu'na yönelterek çıkış yolu aradı.

    Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. Kendisine gelen her soruya ilgiyle yaklaşan, büyük küçük demeden izleyicisinin derdine derman olmaya çalışan Nihat Hatipoğlu, sorulara verdiği cevaplarla yine gündem belirledi. Nihat Hatipoğlu'na sosyal medya ve ekran üzerinden yaklaşık 30 bin soru geldi. Hatipoğlu 30 gün boyunca yaklaşık 5 bin soru cevapladı.

    SAHUR PROGRAMINDA NİHAT HATİPOĞLU'NU GÜLDÜREN SORU
    30 Nisan'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında sorulan bir soru hem Hatipoğlu'nu hem de izleyicileri güldürdü.

    Betül Taflan adındaki izleyeci mikrofonu eline alarak, "Eski bir arkadaşım tarafından 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?" diye sordu.

        Taflan'ın sorduğu soruya gülerek cevap veren Nihat Hatipoğlu, "Peki, 10 defa aklın neredeydi?" dedi.

        Kendisine gelen her soruya ilgiyle yaklaşan, büyük küçük demeden izleyicisinin derdine derman olmaya çalışan Nihat Hatipoğlu, sorulara verdiği cevaplarla yine gündem belirledi. Birçok kişi, dijital para, sosyal medya ve güzellik trendlerinin inançlarıyla örtüşüp örtüşmediğini anlamaya çalıştı. İşte onlar arasından seçtiğimiz 10 'yeni nesil' soru…



        1- KRİPTO PARA İLE ZEKAT VEREBİLİR MİYİZ?
        2- ONLİNE CUMA NAMAZI KILSAK KABUL OLUR MU?
        3- RAMAZAN'DA SOSYAL MEDYADA YEMEK PAYLAŞMAK GÜNAH MI?
        4- DUALARI İNTERNETTEN OKUYUP YOUTUBE'A BAKARAK NAMAZ KILMAK CAİZ Mİ?
        5- ORGAN BAĞIŞI YAPTIĞIMIZ KİŞİ GÜNAHKARSA BİZE YİNE DE SEVAP YAZILIR MI?


            6- VÜCUDUMUZU KADAVRA OLARAK BAĞIŞLAYABILIR MİYİZ?
            7- TV'DE DİNİ PROGRAM İZLERKEN ZAP YAPIP BAŞKA BİR ŞEY İZLESEK GÜNAHA GİRER MİYİZ?
            8- CENNETTE İNSAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YAPABILECEKSE ORADA ALIŞVERİŞ DE VAR MI?
            9- FİTRE PARASIYLA SOKAK HAYVANLARINA MAMA ALSAK OLUR MU?
            10- DÖVME, PROTEZ TIRNAK VE KALICI MAKYAJ CAİZ Mİ?



            SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN SORULAR
            Kadavra üzerinde işlem yaparken ruhu acı hisseder mi?
            Ahirette film çekmek istesek ekipmanları nereden buluruz?
            Kalbi duran biri, o sırada diğer tarafı görebilir mi?
            Aşk illetine tutulmuş bir genç ne yapmalı?


            Annem babam ayrı, onları affetmesem günaha girmiş olur muyum?
            Sevdiğim kişi bana ümit verip gitti, yaptığı günah değil mi?
            Cennet annelerin ayakları altında deniliyor, bu her anne için geçerli mi?
            Renkli gözlüyüm, baktığım kişilere nazar değmemesi için ne yapmalıyım?
            Komşum bana fitre verdi, küsünce geri istedi. Yaptığı günah mı?

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