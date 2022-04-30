Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru: 10 defa terk edildim, 11. defa affetmek caiz midir?

Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. Kendisine gelen her soruya ilgiyle yaklaşan, büyük küçük demeden izleyicisinin derdine derman olmaya çalışan Nihat Hatipoğlu, sorulara verdiği cevaplarla yine gündem belirledi. Nihat Hatipoğlu'na sosyal medya ve ekran üzerinden yaklaşık 30 bin soru geldi. Hatipoğlu 30 gün boyunca yaklaşık 5 bin soru cevapladı.

SAHUR PROGRAMINDA NİHAT HATİPOĞLU'NU GÜLDÜREN SORU

30 Nisan'da yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında sorulan bir soru hem Hatipoğlu'nu hem de izleyicileri güldürdü.