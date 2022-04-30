Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 30.04.2022 09:14
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    • 30.04.2022 09:16
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    minikaÇOCUK kanalında yepyeni bir çizgi dizi başlıyor! Kuzugiller yakında minikaÇOCUK'ta

    minikaÇOCUK kanalında yepyeni bir çizgi dizi başlıyor. Kuzugiller, yaşadıkları olaylarla hem hayatın günlük akışını keşfediyor hem de hayata dair sorunları ebeveynlerinin yardımıyla kolayca çözüme ulaştırıyor. Yapımında 80 kişilik profesyonel ekibin çalıştığı Kuzugiller özellikle okul öncesi çocuklar için eğitici özellik taşıyor.

    minikaÇOCUK kanalında yepyeni bir çizgi dizi

    MinikaÇOCUK kanalında yepyeni bir çizgi dizi başlıyor. Kuzugiller Mayıs ayı boyunca her gün 9.45, 14.00, 17.00 ve 21.30'da minikaÇOCUK ekranlarında!


    Kuzugiller Tanıtım Filmi 1 - HEMEN İZLE!
    Minnoş meraklıdır, Tontiş ise utangaç. Ortak yanları ise oyunları ve heyecanları. Dostlarıyla birlikte keşfediyor, eğleniyor ve öğreniyorlar. Sen de onlara katılmak ister misin? Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!


    Kuzugiller Tanıtım Filmi 2- HEMEN İZLE!
    Dünyanın en tatlı kuzucukları onlar. Minnoş ve Tontiş. Aileleri ve dostlarıyla birlikte sıcacık bir dünyada birlikte öğreniyor, birlikte eğleniyorlar. Onları çok seveceksiniz. Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!


    Kuzugiller Tanıtım Filmi 3 - HEMEN İZLE!
    Minnoş ve Tontiş iki sevimli kardeş. Dostları Pembiş, Pamuk, Pisicik, Maviş ve Yumyum ise hep yanlarında. Maceraperest Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!



    👉 minikaÇOCUK web sitesinde Kuzugiller - HEMEN TIKLA!

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