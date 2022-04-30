minikaÇOCUK kanalında yepyeni bir çizgi dizi başlıyor! Kuzugiller yakında minikaÇOCUK'ta

MinikaÇOCUK kanalında yepyeni bir çizgi dizi başlıyor. Kuzugiller Mayıs ayı boyunca her gün 9.45, 14.00, 17.00 ve 21.30'da minikaÇOCUK ekranlarında!







Kuzugiller Tanıtım Filmi 1 - HEMEN İZLE!

Minnoş meraklıdır, Tontiş ise utangaç. Ortak yanları ise oyunları ve heyecanları. Dostlarıyla birlikte keşfediyor, eğleniyor ve öğreniyorlar. Sen de onlara katılmak ister misin? Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!







Kuzugiller Tanıtım Filmi 2- HEMEN İZLE!

Dünyanın en tatlı kuzucukları onlar. Minnoş ve Tontiş. Aileleri ve dostlarıyla birlikte sıcacık bir dünyada birlikte öğreniyor, birlikte eğleniyorlar. Onları çok seveceksiniz. Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!







Kuzugiller Tanıtım Filmi 3 - HEMEN İZLE!

Minnoş ve Tontiş iki sevimli kardeş. Dostları Pembiş, Pamuk, Pisicik, Maviş ve Yumyum ise hep yanlarında. Maceraperest Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!





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