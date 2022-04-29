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    • Televizyon
    • 30.04.2022 00:47
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    • 30.04.2022 01:00
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    Yalnız Kurt 15. bölüm fragmanı nefes kesti: “Bazen susmayı bilmeli insan”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt 14. son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyaya #SınırÖtesi etiketiyle damga vuran bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Başrollerini Cihan Ünal, Damla Colbay ve Hasan Denizyaran’ın üstlendiği Yalnız Kurt’un 15. bölüm fragmanında Altay’ın “Bazen susmayı bilmeli insan” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Yalnız Kurt 15. bölüm fragmanı...

    “Bazen susmayı bilmeli insan”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalnız Kurt 14. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragmanda yayınlandı. Yalnız Kurt'un 15. bölüm fragmanında Altay'ın "Bazen susmayı bilmeli insan" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

    YALNIZ KURT 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Nizam, Şanver'in oğlunu kurtarıp planlarını altüst eden Viking'i ele geçirerek Işid'e teslim eder.

    Işid önemli bir Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz edip Fırat Kalkanı operasyonunun intikamını almayı ve propaganda yapmayı hedefler.

    Henüz yurda dönmemiş olan Sare'yi ise bölgeden kurtarabilecek tek bir kişi vardır. Operasyon sırasında yaralanan Sare, Viking olmadan yurda dönmeyi kabul etmez.

        İç karışıklıkları alevlendirmek için provokasyonlarına devam eden Bevar çocuklar üzerinden ortalığı karıştırmak ister.

        Kuzey Irak operasyonunun gayri resmi olması sebebiyle gidenleri yurda geri getirebilmek için Ahmet doğrudan müdahalede bulunamaz fakat Altay gönüllü olarak sınırı geçmeye hazırdır.

        Mira ise bir süredir ulaşamadığı Altay'ı merak ederken, Doğan'ın kendisine ve Nizam'a özel hazırladığı sürpriz bir gösteri vardır.
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