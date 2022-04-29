Yalnız Kurt 15. bölüm fragmanı nefes kesti: “Bazen susmayı bilmeli insan”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalnız Kurt 14. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragmanda yayınlandı. Yalnız Kurt'un 15. bölüm fragmanında Altay'ın "Bazen susmayı bilmeli insan" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
YALNIZ KURT 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nizam, Şanver'in oğlunu kurtarıp planlarını altüst eden Viking'i ele geçirerek Işid'e teslim eder.
Işid önemli bir Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz edip Fırat Kalkanı operasyonunun intikamını almayı ve propaganda yapmayı hedefler.
Henüz yurda dönmemiş olan Sare'yi ise bölgeden kurtarabilecek tek bir kişi vardır. Operasyon sırasında yaralanan Sare, Viking olmadan yurda dönmeyi kabul etmez.