Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 30.04.2022 14:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 14:26
    ABONE OL

    Disney Plus nasıl izlenir, paralı mı? Disney Plus Türkiye'ye ne zaman gelecek? Disney Plus üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Disney Plus Türkiye'ye ne zaman gelecek? Disney Plus nasıl izlenir, paralı mı? Disney Plus üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. The Walt Disney Company çatısı altında yer alan dijital yayın platformu Disney Plus'un artık Türkiye'den de izlenebileceği haberi heyecanlandırdı ve detaylar merak konuus oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Disney Plus nasıl izlenir, paralı mı?

    Çeşitli dizi, film ve programların yer aldığı platform Disney Plus Türkiye'ye ne zaman gelecek? Online olarak dizi ve film izlemeyi çok sevenlerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor ve hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Birbirinden farklı içerikleri doyasıya izlemek isteyenler sisteme üyelik oluşturması gerekiyor. Dünya genelinde severek izlenen ve yakın zamanda Türkiye'de de yer alacak olan Disney Plus nasıl izlenir, paralı mı? Disney Plus üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL?

    DISNEY+ PLUS TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

    RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus platformu, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'de üye alımına başlayacak.

    The Walt Disney Company çatısı altında yer alan dijital yayın platformu Disney+ Plus, Türkiye'nin yanı sıra 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete açılacak.

    DISNEY+ PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    Dev dizi, film, animasyon arşiviyle merakla beklenen Disney+ Plus platformunun Türkiye fiyatı;

    📌Aylık 34,99 TL
    📌Yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

    Platformdaki seçkin içerikler, daha yüksek kaliteli bir görüntü sunan IMAX teknolojisiyle de izlenebilecek.

        DISNEY+ PLUS AYNI ANDA KAÇ FARKLI EKRANDAN İZLENEBİLİR?

        Disney+ Plus, kullanıcılara tek üyelikle aynı anda 4 farklı ekrandan, 10 cihaza kadar sınırsız indirme imkanı tanıyacak. Ayrıca tek bir hesapta 7 farklı profil oluşturulabilecek. Böylece hesabı ortak kullanan herkes birbirinden bağımsız olacak içerikleri izleyebilecek.

        Bunun yanı sıra ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri 'Çocuk Profili' ile belirli yaşlara özel içerikler de sunan Disney+ Plus, Luka gibi Pixar içeriklerini de bünyesinde barındırıyor.

        Disney Plus Tarihçesi

        The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International (Walt Disney Doğrudan & Uluslararası Tüketici) tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. İçerik olarak Walt Disney Stüdyoları ve Walt Disney Televizyonu'ndan filmler ve dizilere odaklanıyor. Ayrıca Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic Ortaklıkları ile 20th Century Fox içeriği de dâhil olmak üzere mevcut ve yeni orijinal filmler ile televizyon dizilerini yayımlar.

        Disney Plus'ın yanısıra HBO Max'in de 2022 içerisinde Türkiye'de yayına başlaması bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor! 128,3 milyon lira tasarruf...
        Haberler Televizyon Disney Plus nasıl izlenir, paralı mı? Disney Plus Türkiye'ye ne zaman gelecek? Disney Plus üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL?
            SON DAKİKA