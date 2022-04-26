Destan 21. bölümde dikkat çeken sahne: Alpagu Han, Batuga'yı başbuğ ilan ediyor!

'Destan'ın 21'inci bölümünde ani bir karar alarak Çin'e karşı yapılacak savaşın hazırlıklarını başlatan Alpagu Han, Batuga, Akkız, Temur ve Saltuk'u bu savaşta yanında görmeyi ister.
Birbiriyle kavgalı olan oğullarını ve savaşçılarını barıştırmak isteyen Alpagu Han barışıncaya kadar onları taht odasına kilitletir.
Kandaşlar Temur ve Batuga, savaşçılar Akkız ve Saltuk, Kaya'yla tartışıp kavga eder ve en sonunda Dağ'ı yok edenleri törenin karşısına çıkarmak için Gök Saray'da kalmaları gerektiğine karar verip Alpagu Han'ın teklifini kabul etmek zorunda kalırlar.