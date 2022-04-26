Destan 21. bölümde dikkat çeken sahne: Alpagu Han, Batuga'yı başbuğ ilan ediyor!

Alpagu Han "Bir başbuğ, savaşta izleyeceği yolu, nereden, ne zaman ve nasıl saldıracağını son ana kadar kimseye söylemez. Ordu başına bile... Ama ben, seni eksik sandığım yıllar boyunca her savaşta ne yapmayı tasarladığımı sana tek tek anlattım. Ben seni dinlemez sanırken dinledin. Savaş sanatı hakkında ne bilirsem hepsini öğrendin. İmdi sen Başbuğ olasın, Gök'ü savaşa hazırlayasın, altın otağda sağıma oturup ordumu yönetesin!" diyerek Batuga'yı ordusunu yönetmek üzere başbuğ ilan eder.