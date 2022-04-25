İbrahim Fakih yakalandı! Kuruluş Osman 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yüzünü göstermeye korkarsın da benim gazabımdan mı korkmazsın!"

Osman Bey, Bala ve Malhun Hatun, Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül ile birlikte Alpleriyle Bilecik Kalesine gelirler. Osman Bey ve Alpleri, Bilecik Tekfuru Justinyanus'la eğlencelerin yapıldığı meydana geçerken diğerleri kendileri için hazırlanan odalara çekilirler Bala ve Malhun Hatun, Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül kalede Aktemur'la buluşup kaleye gizlice soktukları fıçılardan kılıçlarını alırlar. Orhan ve Alaeddin'in esir tutulduğu zindana gitmek için kale koridor ve odalarında gizlenerek tekfur askerleriyle savaşırlar ve onları biçerler. Yarhisar Tekfuru Basileus'u taşıyan düğün kafilesi Bilecik Kalesi'ne girdiğinde Basilleus'un tuzak diye bağırması ile çatışma başlar. Turgut, Konur, Kutan ve asker kılığındaki Alpler, Osman Bey'le birlikte Bilecik Meydan'da Tekfur Juntinyanus ve askerleriyle kıran kırana çatışmaya başlarlar.