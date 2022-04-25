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    • Televizyon
    • 25.04.2022 20:00
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    • 25.04.2022 20:01
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    Çin seferi başladı! Destan 21. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Düşmanımız bir, gayemiz tektir”

    Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Destan 21. bölüm 2. fragmanına Alpagu Han’ın "Düşmanımız bir, gayemiz tektir. Gök Kağanı olarak Çin Seferi'ni başlatırım, yolumuz kutlu olsun!" şeklindeki sözleri damga vurdu. Öte yandan yeni bölüme dair detaylar ve fotoğraflar da ortaya çıktı. İşte başrollerini Edip Tepeli, Ebru Şahin ve Selim Bayraktar’ın paylaştığı Destan’ın 21. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

    Çin seferi başladı!

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın merakla beklenen 21. bölüm 2. fragman yayınlandı. Fragmana Alpagu Han'ın "Düşmanımız bir, gayemiz tektir. Gök Kağanı olarak Çin Seferi'ni başlatırım, yolumuz kutlu olsun!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    DESTAN'DA BÜYÜK SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR!
    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.20'de yayınlanacak 21. bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak.

    Ani bir karar alarak Çin'e karşı yapılacak savaşın hazırlıklarını başlatan Alpagu Han Batuga, Akkız, Temur ve Saltuk'u bu savaşta yanında görmeyi ister. Birbiriyle kavgalı olan oğulları bu durumda Alpagu Han'ın bu teklifine ne cevap verecek? Bu durumdan hoşnut olmayan Ulu Ece ve Kaya'nın hamleleri ne olacak? Akkız ile Saltuk Alpagu Han'ın bu kararını kabul edip sarayda kalacaklar mı?

    21.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

        ÇOLPAN VE BALAMİR'İN HAMLESİ ALPAGU HAN'I TAHTINDAN EDEBİLECEK Mİ?
        Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

        MEİ JİN'İN BÜYÜK KOZU NEDİR?
        Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

        KARDEŞ KAVGASI
        Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?
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            Haberler Televizyon Çin seferi başladı! Destan 21. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Düşmanımız bir, gayemiz tektir”
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