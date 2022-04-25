Çin seferi başladı! Destan 21. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Düşmanımız bir, gayemiz tektir”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın merakla beklenen 21. bölüm 2. fragman yayınlandı. Fragmana Alpagu Han'ın "Düşmanımız bir, gayemiz tektir. Gök Kağanı olarak Çin Seferi'ni başlatırım, yolumuz kutlu olsun!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
DESTAN'DA BÜYÜK SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR!
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.20'de yayınlanacak 21. bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak.
Ani bir karar alarak Çin'e karşı yapılacak savaşın hazırlıklarını başlatan Alpagu Han Batuga, Akkız, Temur ve Saltuk'u bu savaşta yanında görmeyi ister. Birbiriyle kavgalı olan oğulları bu durumda Alpagu Han'ın bu teklifine ne cevap verecek? Bu durumdan hoşnut olmayan Ulu Ece ve Kaya'nın hamleleri ne olacak? Akkız ile Saltuk Alpagu Han'ın bu kararını kabul edip sarayda kalacaklar mı?
21.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?