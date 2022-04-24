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    • Televizyon
    • 24.04.2022 17:35
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    • 24.04.2022 17:35
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    ADI SEVGİ BU AKŞAM YOK MU? Adı Sevgi dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan ATV yayın akışı!

    Adı Sevgi dizisi bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. 24 Nisan ATV yayın akışı araştırılıyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Adı Sevgi her hafta reyting kırmaya devam ediyor. 7. bölüm merakla beklenirken 'Adı Sevgi dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?' sorusu gündeme geldi. Peki ADI SEVGİ BU AKŞAM YOK MU?

    ADI SEVGİ BU AKŞAM YOK MU?

    24 Nisan ATV yayın akışı internet arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ADI SEVGİ BU AKŞAM YOK MU? Adı Sevgi dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ADI SEVGİ BU AKŞAM YOK MU?

    24 Nisan Pazar yayın akışında Adı Sevgi dizisi yer alıyor ancak yeni bölüm saatinde bu haftalık bir değişiklik yaşandı.

    ADI SEVGİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    24 Nisan ATV yayın akışı şöyle;

    06:15 Kuruluş Osman

    07:30 ATV'de Hafta Sonu

    10:00 Yabancı Sinema Köpek Didi'nin Çiftliği

    12:00 Dizi TV

    12:50 Kardeşlerim

    15:50 Hakim

    19:00 ATV Ana Haber

    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:20 Adı Sevgi

    00:30 Yalnız Kurt

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    05:25 Hz. Ömer

    Adı Sevgi bu akşam saat 20:20'de ATV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak.

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    Haberler Televizyon ADI SEVGİ BU AKŞAM YOK MU? Adı Sevgi dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan ATV yayın akışı!
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