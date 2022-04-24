ADI SEVGİ BU AKŞAM YOK MU? Adı Sevgi dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan ATV yayın akışı!

24 Nisan ATV yayın akışı internet arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki ADI SEVGİ BU AKŞAM YOK MU? Adı Sevgi dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
ADI SEVGİ BU AKŞAM YOK MU?
24 Nisan Pazar yayın akışında Adı Sevgi dizisi yer alıyor ancak yeni bölüm saatinde bu haftalık bir değişiklik yaşandı.
ADI SEVGİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
24 Nisan ATV yayın akışı şöyle;
06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Yabancı Sinema Köpek Didi'nin Çiftliği
12:00 Dizi TV
12:50 Kardeşlerim
15:50 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:20 Adı Sevgi
00:30 Yalnız Kurt
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer
Adı Sevgi bu akşam saat 20:20'de ATV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak.