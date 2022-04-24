Adı Sevgi, ATV'nin ilgi ile izlenen dizileri arasında yer alıyor. 7. bölüme kadar başarı ile gelen dizi yeni bölümde yaşananlarla çok konuşuldu. Zeynep aniden yere düşüyor. Hastaneye kaldırıldıktan sonra kalp şok cihazı ile hayata döndürülmeye çalışılan Zeynep'in son durumu merak ediliyor. Peki ADI SEVGİ ZEYNEP ÖLDÜ MÜ? Asya Kasap Adı Sevgi dizisinden ayrıldı mı, neden? Asya Kasap kimdir, kaç yaşında, nereli?
7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Bir daha gelişin olmayacak!"
Zahit'in geçirdiği kaza ve Elif'in ortadan kaybolması; Emir'i çileden çıkarır. Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep ve Elif birbirlerinden uzakta olsalar da çaresiz bir tutsaklığı paylaşırlar.
Bu arada kandırıldığını düşünen Esma, Doğukan'ı rezil etmeye kararlıdır ancak Doğukan'ın bütün okulun önündeki aşk itirafı kafasını karıştırır. Fidan onları bir araya getirmeye çalışırken Esma ile arası açılır.
Emir'in bütün engelleri aşıp Elif'e ulaşması ikisinin de duygularını açığa çıkaran bir yakınlaşmaya neden olurken, Zeynep'in uğradığı kötü muameleyle verdiği yaşam savaşı herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır.
ADI SEVGİ ZEYNEP ÖLDÜ MÜ?
Zeynep'in hastanelik olması ve Elif öğretmenin 'Katilsin sen katil' sözleri ile Volkan'a çıkışı 'Zeynep öldü mü?' sorusunu gündeme getirdi.
Volkan 'Zeynep ölemezsin' diye ağlayarak hastaneyi ayağa kaldırdı.
Zeynep'in ölüp ölmeyeceği yeni bölümde netleşecek.