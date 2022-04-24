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    • Magazin
    • 24.04.2022 18:19
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    • 24.04.2022 18:19
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    ADI SEVGİ ZEYNEP ÖLDÜ MÜ? Asya Kasap Adı Sevgi dizisinden ayrıldı mı, neden? Asya Kasap kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ATV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Adı Sevgi dizisinin 7. bölümünde yer yerinden oynadı. Elif öğretmenin 'Katilsin sen katil' sözleri fragmana damga vurdu. Volkan'ın da 'Zeynep ölemezsin' diye haykırışları 'Zeynep öldü mü' sorusunu gündeme taşıdı. Peki ADI SEVGİ ZEYNEP ÖLDÜ MÜ? Asya Kasap Adı Sevgi dizisinden ayrıldı mı, neden? Asya Kasap kimdir, kaç yaşında, nereli?

    ADI SEVGİ ZEYNEP ÖLDÜ MÜ?

    Adı Sevgi, ATV'nin ilgi ile izlenen dizileri arasında yer alıyor. 7. bölüme kadar başarı ile gelen dizi yeni bölümde yaşananlarla çok konuşuldu. Zeynep aniden yere düşüyor. Hastaneye kaldırıldıktan sonra kalp şok cihazı ile hayata döndürülmeye çalışılan Zeynep'in son durumu merak ediliyor. Peki ADI SEVGİ ZEYNEP ÖLDÜ MÜ? Asya Kasap Adı Sevgi dizisinden ayrıldı mı, neden? Asya Kasap kimdir, kaç yaşında, nereli?

    7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Bir daha gelişin olmayacak!"

    Zahit'in geçirdiği kaza ve Elif'in ortadan kaybolması; Emir'i çileden çıkarır. Emir saldırılardan dolayı Ekrem'i suçlarken Volkan ve Macide, Elif'in yokluğunda Zeynep'e karşı gittikçe acımasızlaşırlar. Zeynep ve Elif birbirlerinden uzakta olsalar da çaresiz bir tutsaklığı paylaşırlar.

    Bu arada kandırıldığını düşünen Esma, Doğukan'ı rezil etmeye kararlıdır ancak Doğukan'ın bütün okulun önündeki aşk itirafı kafasını karıştırır. Fidan onları bir araya getirmeye çalışırken Esma ile arası açılır.

    Emir'in bütün engelleri aşıp Elif'e ulaşması ikisinin de duygularını açığa çıkaran bir yakınlaşmaya neden olurken, Zeynep'in uğradığı kötü muameleyle verdiği yaşam savaşı herkesin hayatını tehlikeye atacak daha büyük bir savaşı başlatır.

    ADI SEVGİ ZEYNEP ÖLDÜ MÜ?

    Zeynep'in hastanelik olması ve Elif öğretmenin 'Katilsin sen katil' sözleri ile Volkan'a çıkışı 'Zeynep öldü mü?' sorusunu gündeme getirdi.

    Volkan 'Zeynep ölemezsin' diye ağlayarak hastaneyi ayağa kaldırdı.

    Zeynep'in ölüp ölmeyeceği yeni bölümde netleşecek.

        ASYA KASAP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Asya Kasap 29 Eylül 2001 (18 yaşında) tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir'de başlayan Asya Kasap İlkokul' da oyunculuğa karşı ilgi duymaya başladı ve lise yıllarında oyunculuğu profesyonel olarak yapmak istedi. Daha sonra İzmir'den İstanbul'a geldi ve oyunculuk eğitimlerine başladı.

        2017 yılında oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez TRT ekranlarında yayınlanan bir Ege dizisi olan "Ege'nin Hamsisi" dizi filminde "İpek Parlak" rolüne hayat verdi. Burada canlandırdığı rol ile izleyicinin dikkatini çekerek iyi bir hedef kitlesi yakalayan güzel oyuncunun bir anda hayran kitlesi çoğalmaya başladı. Ardından bu süreci 2019 yılında "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde "Melek" rolünü aldı.
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        Haberler Magazin ADI SEVGİ ZEYNEP ÖLDÜ MÜ? Asya Kasap Adı Sevgi dizisinden ayrıldı mı, neden? Asya Kasap kimdir, kaç yaşında, nereli?
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