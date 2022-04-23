Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 24.04.2022 01:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2022 01:24
    ABONE OL

    Korkunç olay! Kardeşlerim 50. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: "İçinden hala çıkmadı! Ölmüyordur değil mi?"

    Korkunç olay! Kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin bulunduğu Kardeşlerim’in 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamları milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana "İçinden hala çıkmadı! Ölmüyordur değil mi?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 50. bölüm fragmanı...

    İçinden hala çıkmadı! Ölmüyordur değil mi?

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Korku dolu anlar yaşanan fragmanda "İçinden hala çıkmadı! Ölmüyordur değil mi?" sözleri dikkat çekti.

    Öte yandan Kardeşlerim yayınlanan son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlerken #SonuNeOlacak etiketiyle sosyal medyayı salladı. Peki Kardeşlerim 49. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 49. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, cezaevindeki Şengül'ün cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

    Liselerarası Dans Yarışması'na katılacak öğrenciler arasında sürpriz bir sonuç ortaya çıkarken; kozmetik markaları için ilk adımı atmak isteyen Nebahat ve Ayla, Akif'in şok edici teklifiyle karşılaşırlar.
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Televizyon Korkunç olay! Kardeşlerim 50. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: "İçinden hala çıkmadı! Ölmüyordur değil mi?"
            SON DAKİKA