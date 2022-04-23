Korkunç olay! Kardeşlerim 50. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi: "İçinden hala çıkmadı! Ölmüyordur değil mi?"

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Korku dolu anlar yaşanan fragmanda "İçinden hala çıkmadı! Ölmüyordur değil mi?" sözleri dikkat çekti.
Öte yandan Kardeşlerim yayınlanan son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlerken #SonuNeOlacak etiketiyle sosyal medyayı salladı. Peki Kardeşlerim 49. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM 49. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, cezaevindeki Şengül'ün cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.
Liselerarası Dans Yarışması'na katılacak öğrenciler arasında sürpriz bir sonuç ortaya çıkarken; kozmetik markaları için ilk adımı atmak isteyen Nebahat ve Ayla, Akif'in şok edici teklifiyle karşılaşırlar.