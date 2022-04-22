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    • 22.04.2022 16:27
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    • 22.04.2022 16:27
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    🍴🔪YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 22 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 bin TL'yi alan isim...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finali geldi çattı. Bugün bir isim 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. 5 yarışmacı 5 gün boyunca birbirlerinin yemeklerini eleştirdi sıra geldi büyük ödülü almaya. 22 Nisan 2022 Cuma puan durumu merak ediliyor. Bugün haftanın son gününde Bahar mutfaktaki marifetlerini gösterdi. Peki kim, kaç puan aldı? YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 22 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 bin TL'yi alan isim haberimizde!

    🍴🔪YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz programı Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Her hafta 5 kişi yarışıyor Cuma gününe kadar en yüksek puanı toplayan 15 bin TL'lik ödülü kapıyor. Bu hafta Muhammed, Bahar, Bilge, Pınar ve Kenan yarıştı. Peki YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 22 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte Yemekteyiz puan durumu...

    YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    22 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı henüz belli olmadı Puanlar açıklanır açıklanmaz yarışmanın bu haftaki birincisi ortaya çıkacak. Fenomen yarışmanın bu hafta birinci olan ismi açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

    ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ BAHAR KİMDİR?

    Yarışmacılardan Bahar Demir 24 yaşında ve ev hanımıdır. Aslen Bitlisli olup İstanbul Üsküdar'da oturmaktadır. Bahar Hanım evli olup, 1 kız çocuğu sahibidir.

    Bahar Hanım, "Bu yarışmada çok alaycı tipleri sevmiyorum. Menülerine dikkat etmeleri lazım. Basit yemeklerle, bir pilavla gelemezler. Çünkü burası bir yemek yarışması, dikkat etmesi lazım. Herkes ona göre hazırlanıyor, emek veriliyor. Buna dikkat edilmesi lazım" ifadelerini kullanmıştır.

    ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KENAN KİMDİR?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kenan Temizkan 29 yaşında ve kuafördür. 14 yıldır bayan kuaförlüğü yapmaktadır. Ancak yemek konusunun kendisi için bir tutku olduğunu belirtmektedir. Aslen Mersin Mut'ludur, İstanbul Küçükçekmece'de oturmaktadır. Kenan Bey bekar olup, ailesiyle yaşamaktadır.

    Kenan Bey, "Ben çok aksi, sinirli ve kaos yaratan bir insanımdır. Herkese çok karışırım. Özellikle yemeğime çok dikkat edilmesini isterim. Bana az, karşımdakine çok yemek konulursa o benim için çok büyük problemdir." ifadelerini kullanmıştır.

    ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ BİLGE KİMDİR?

    Bilge Kılıç 36 yaşında ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca solistlik yaptığını ve Türk Halk Müziği tarzında parçalar söylediğini belirtmiştir. Aslen Şanlıurfalı olan Bilge Hanım, Mersin'de yaşamaktadır.

    Bilge Hanım, "Temizlik konusunda çok takıntılıyım. Hele el hijyeni konusunda çok hassasım. O yüzden temizlik benim için çok önemli. Bir de yemeklerin lezzeti önemli. Halay çekerek yemek yapacağım. Ben bu yarışma için saçlarımı bile boyadım. " ifadelerini kullanmıştır.

        ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ MUHAMMET KİMDİR?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz Muhammet kimdir sorusu ile birlikte izleyiciler Muhammet Bey'i merak ediyor. Muhammet Gök 20 yaşında ve üniversite ikinci sınıf öğrencisidir. Lisede aşçılık okumuştur ve şu anda da üniversitede gastronomi bölümünde okumaktadır. Aslen Kırklarelilidir.

        Muhammet Bey, "Bu hafta bana yemek beğendirmek zor olacak galiba. Menülere ve yemeklere çok hakimim. Yemekleri lap diye tabağa koyup önümüze getiriyorlar. Sunuma çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sunum göze hitap eder. Önce gözü, sonra mideyi doyuracaksın" ifadelerini kullanmıştır.

        ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ PINAR KİMDİR?

        Pınar Başoğlu 31 yaşında ve ev hanımıdır. Aslen Adanalı olan Pınar Hanım, 5 yıllık evlidir ve 2 tane kız çocuğu sahibidir. Daha önce internet üzerinden butik pastacılık yaptığını ancak çocuklardan sonra bu işi yapamadığını belirtmiştir.

        Pınar Hanım, "Yemek yapmasını çok seviyorum. Eğer üzerime gelip çok haksız yorumlar yaparlarsa, yemeklerime haksızlık yaparlarsa gerçekten çok sinirlenirim ve cevaplarını da alırlar. Masa ve sunumla ilgili büyük takıntılarım var. O yüzden arkadaşlar inşallah güzel masalar kurarlar. Ben bu haftanın en iddialı yarışmacısı olduğumu düşünüyorum. Birinci olmaya geldim" ifadelerini kullanmıştır.

        GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçen haftanın finalinde 34 puan alan Yusuf Gökkuş 15 bin TL ödülün sahibi oldu.
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