🍴🔪YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 22 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 bin TL'yi alan isim...

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ KENAN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kenan Temizkan 29 yaşında ve kuafördür. 14 yıldır bayan kuaförlüğü yapmaktadır. Ancak yemek konusunun kendisi için bir tutku olduğunu belirtmektedir. Aslen Mersin Mut'ludur, İstanbul Küçükçekmece'de oturmaktadır. Kenan Bey bekar olup, ailesiyle yaşamaktadır.

Kenan Bey, "Ben çok aksi, sinirli ve kaos yaratan bir insanımdır. Herkese çok karışırım. Özellikle yemeğime çok dikkat edilmesini isterim. Bana az, karşımdakine çok yemek konulursa o benim için çok büyük problemdir." ifadelerini kullanmıştır.

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ BİLGE KİMDİR?

Bilge Kılıç 36 yaşında ve güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca solistlik yaptığını ve Türk Halk Müziği tarzında parçalar söylediğini belirtmiştir. Aslen Şanlıurfalı olan Bilge Hanım, Mersin'de yaşamaktadır.

Bilge Hanım, "Temizlik konusunda çok takıntılıyım. Hele el hijyeni konusunda çok hassasım. O yüzden temizlik benim için çok önemli. Bir de yemeklerin lezzeti önemli. Halay çekerek yemek yapacağım. Ben bu yarışma için saçlarımı bile boyadım. " ifadelerini kullanmıştır.