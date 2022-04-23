Bu kez sonu mezar olacak! Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı: 'Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten!' Ölümü feci oldu arabası göle uçtu!

Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilez dizisi yeni bölümüyle yine büyük ses getirecek. Yayınlanan son fragmanda gözyaşları sel oldu. Asiye ve Doruk'un okulda yaptıkları dans gösterisi büyük beğeni toplarken mutlulukları kısa sürecek. Kadir karakterinin ölümü hafızalarda derin iz bırakmıştı bu kez yine bir karakterin ölümü herkesi sarsacak. Peki neler oluyor, kim ölecek? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM 49. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI
Heyecanla beklenen 49. bölüm tanıtımları yayınlandı. Fragmanda Asiye ve Doruk'un okulda yaptıkları dans gösterisi büyük alkış aldı.
Akif ve Suzan da nikahlarını kıydı. Öte yandan Ömer ve Oğulcan'ın başı da disiplin kurulu ile belaya girdi. İkilinin okuldan atılmaları gündeme geldi.
ARABASI GÖLE UÇTU
Emir arabası ile göle uçarken, Harika'nın ise "Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten" sözleri dikkati çekti.
Youtube üzerinden yayınlanan fragmanda seyircilerin "Yine kim hastanelik olacak?" "Şu kardeşler bir huzur bulamadı" tarzında gelen yorumları dizinin yeni bölümüne dair ipuçları verdi.