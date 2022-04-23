Bu kez sonu mezar olacak! Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı: 'Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten!' Ölümü feci oldu arabası göle uçtu!

Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilez dizisi yeni bölümüyle yine büyük ses getirecek. Yayınlanan son fragmanda gözyaşları sel oldu. Asiye ve Doruk'un okulda yaptıkları dans gösterisi büyük beğeni toplarken mutlulukları kısa sürecek. Kadir karakterinin ölümü hafızalarda derin iz bırakmıştı bu kez yine bir karakterin ölümü herkesi sarsacak. Peki neler oluyor, kim ölecek? İşte detaylar...