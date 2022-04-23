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    • Magazin
    • 23.04.2022 12:52
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    • 23.04.2022 12:52
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    Bu kez sonu mezar olacak! Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı: 'Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten!' Ölümü feci oldu arabası göle uçtu!

    ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Kardeşlerim'in yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaparkeni senaryosu da Gül Abus Semerci yazıyor. Başrollerini Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak'ın oynadığı fenomen dizi yeni bölümleriyle yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Anne ve babasını kazada kaybettikten sonra büyük yıkım yaşayan 4 kardeşin yaşam mücadelesini konu edinen dizinin yayınlanan son fragmanı yine hüzne boğdu.

    takvim.com.tr
    KARDEŞLERİM 49. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI.

    Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilez dizisi yeni bölümüyle yine büyük ses getirecek. Yayınlanan son fragmanda gözyaşları sel oldu. Asiye ve Doruk'un okulda yaptıkları dans gösterisi büyük beğeni toplarken mutlulukları kısa sürecek. Kadir karakterinin ölümü hafızalarda derin iz bırakmıştı bu kez yine bir karakterin ölümü herkesi sarsacak. Peki neler oluyor, kim ölecek? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 49. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

    Heyecanla beklenen 49. bölüm tanıtımları yayınlandı. Fragmanda Asiye ve Doruk'un okulda yaptıkları dans gösterisi büyük alkış aldı.

    Akif ve Suzan da nikahlarını kıydı. Öte yandan Ömer ve Oğulcan'ın başı da disiplin kurulu ile belaya girdi. İkilinin okuldan atılmaları gündeme geldi.

    ARABASI GÖLE UÇTU

    Emir arabası ile göle uçarken, Harika'nın ise "Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten" sözleri dikkati çekti.

    Youtube üzerinden yayınlanan fragmanda seyircilerin "Yine kim hastanelik olacak?" "Şu kardeşler bir huzur bulamadı" tarzında gelen yorumları dizinin yeni bölümüne dair ipuçları verdi.
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        Haberler Magazin Bu kez sonu mezar olacak! Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı: 'Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten!' Ölümü feci oldu arabası göle uçtu!
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