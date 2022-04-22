Son dakika: İstismarcı Yaşar Şahin tutuklandı! Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Stüdyoda sevinç çığlıkları atıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına kızı Jiyan Ökmen ile başvuran Mevlüde Arasan, şimdilerde 18 yaşında olan kızı Hicran Ökmen'in lise son sınıf öğrencisiyken 65 yaşındaki Yaşar Şahin tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve istismarcısı tarafından kaçırıldığını söylemişti.