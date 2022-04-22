Son dakika: İstismarcı Yaşar Şahin tutuklandı! Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Stüdyoda sevinç çığlıkları atıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına kızı Jiyan Ökmen ile başvuran Mevlüde Arasan, şimdilerde 18 yaşında olan kızı Hicran Ökmen'in lise son sınıf öğrencisiyken 65 yaşındaki Yaşar Şahin tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve istismarcısı tarafından kaçırıldığını söylemişti.
Bunun üzerine Yaşar Şahin, canlı yayına bağlanarak Hicran'ın yanında olduğunu kabul etmiş ve "Çocuğumun annesi olarak yanımda" diyerek herkesi çileden çıkarmıştı.
İlerleyen günlerde Hicran'a ulaşılmış ve genç kız "Mecburiyetten buradayım" demişti. Bunun üzerine Esra Erol, "Hicran'ı istismarcısının esaretine mahkum etmeyeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.