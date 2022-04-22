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    • Televizyon
    • 22.04.2022 19:59
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    • 22.04.2022 20:10
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    Son dakika: İstismarcı Yaşar Şahin tutuklandı! Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Stüdyoda sevinç çığlıkları atıldı

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında işlenen Hicran Ökmen dosyası Türkiye’nin gündemine oturdu. Henüz lise son öğrencisiyken 65 yaşındaki Yaşar Şahin tarafından cinsel saldırıya uğrayan Hicran, istismarcısı tarafından kaçırıldı. Hicran’ın annesi Mevlüde Arasan ve ablası Jiyan Ökmen’in başvurusu üzerine harekete geçen Esra Erol ve ekibi, genç kızı istismarcısından kurtardı. Yaşar Şahin’in tutuklandığının anons edilmesi üzerine stüdyoda sevinç çığlıkları atılırken Esra Erol gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...

    İstismarcı Yaşar Şahin tutuklandı!

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına kızı Jiyan Ökmen ile başvuran Mevlüde Arasan, şimdilerde 18 yaşında olan kızı Hicran Ökmen'in lise son sınıf öğrencisiyken 65 yaşındaki Yaşar Şahin tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve istismarcısı tarafından kaçırıldığını söylemişti.

    Bunun üzerine Yaşar Şahin, canlı yayına bağlanarak Hicran'ın yanında olduğunu kabul etmiş ve "Çocuğumun annesi olarak yanımda" diyerek herkesi çileden çıkarmıştı.

    İlerleyen günlerde Hicran'a ulaşılmış ve genç kız "Mecburiyetten buradayım" demişti. Bunun üzerine Esra Erol, "Hicran'ı istismarcısının esaretine mahkum etmeyeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.

        YAŞAR ŞAHİN TUTUKLANDI!
        Programın bugünkü bölümünde Esra Erol ekibinden Caner Toygar, canlı yayına görüntülü bağlanarak Yaşar Şahin'in mahkeme kararıyla tutuklandığını açıkladı.

        Yaşar Şahin'in tutuklandığının anons edilmesi üzerine stüdyoda sevinç çığlıkları atılırken Esra Erol gözyaşlarına boğuldu.

        Hicran'ın annesi Mevlüde Arasan ve ablası Jiyan Ökmen ise "İyi ki varsınız" diyerek Esra Erol ve ekibine teşekkür etti.

        İşte o anlar...
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        Haberler Televizyon Son dakika: İstismarcı Yaşar Şahin tutuklandı! Esra Erol canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Stüdyoda sevinç çığlıkları atıldı
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