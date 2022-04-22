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    • Televizyon
    • 22.04.2022 20:36
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    • 22.04.2022 20:36
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    Akkız gözünü kararttı! Destan 21. bölüm fragmanı yayınladı: "Madem Çin’le savaşıp bir oluruz o zaman bir olmayan ölür!"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği ‘Destan’ın yeni bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Akkız’ın "Madem Çin’le savaşıp bir oluruz o zaman bir olmayan ölür!" şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Destan 21. bölüm fragmanı...

    Madem Çin’le savaşıp bir oluruz o zaman bir olmayan ölür!

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Destan'ın 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki aksiyon dolu sahneler yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.

    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.10'da yayınlanan 20'nci bölümüyle nefesleri kesti ve yine çok konuşuldu. 'Destan'ın 20'nci bölümüne Akkız'ın, Temur ile birlikte Ulu Ece ve Kaya'nın peşlerine düşmesi damga vurdu.

    DESTAN 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar.

    Dağ baskını suçu üzerlerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır. Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Hemen ardından Alpagu Han'ı da oraya gönderir.

        Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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        Haberler Televizyon Akkız gözünü kararttı! Destan 21. bölüm fragmanı yayınladı: "Madem Çin’le savaşıp bir oluruz o zaman bir olmayan ölür!"
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