Akkız gözünü kararttı! Destan 21. bölüm fragmanı yayınladı: "Madem Çin’le savaşıp bir oluruz o zaman bir olmayan ölür!"

Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar.