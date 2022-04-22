İnegöl Kalesi’ne karşılık Nikola’yı teklif etti! Kuruluş Osman 92. bölüm fragmanı yayınlandı: “Karar onların gaza bizimdir!”

Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Osman Bey'in "Karar onların gaza bizimdir!" sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHETTİ, HEDEFİNDE İNEGÖL VAR
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 91'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen bölümünde Osman Bey ve Alplerinin Bilecik Kalesi'ne girerek fethetmeleri, Osman Bey'in oğulları Orhan ile Alaeddin'i kurtarması ve Kayı Obası'nın Bacı Bey'i Selcan Hatun'un ölmesi damga vurdu.
#KutluZaferimiz etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm Türkiye 'Kuruluş Osman'ı izlerken aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için hain planlar yaparken Osman Bey, Bilecik yakınlarına gelerek oğulları Orhan ve Alaeddin'i kurtarmak diğer yandan da Bilecik'i fethetmek için son planlarını yapar.