Doğan’dan özel gösteri! Yalnız Kurt 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Buraya iki kişi girer, tek kişi çıkar”

Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay ve Hasan Denizyaran'ın yer aldığı Yalnız Kurt'un 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Doğan'ın "Buraya iki kişi girer, tek kişi çıkar" sözleri ise fragmana damga vurdu.
YALNIZ KURT 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bevar tarafından evine baskın yapılan Doğan bunun karşılığını Bevar'a misliyle vermek için harekete geçer. Sare ve timi ise Amerikan askerleriyle amansız bir çatışmaya gireler.
Sayıca çok az olan Sare ve timinin bu çatışmadan kurtulabilmeleri zor görünmektedir. Türkmen Lider Şanver'in oğlunu kaçıran Nizam, Şanver'i köşeye sıkıştırır ve istediklerini yapması için şantaj yapar.
Viking ise Şanver'den Türk devletine olan sadakatini sürdürmesini isteyip, oğlunu Nizam'ın elinden kurtaracağına dair söz verir.