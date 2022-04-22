Gönül Dağı'nda ölüm kol geziyor! Sevdiceğinin acı haberini aldı feryat figan ağladı! Babasının hayatı için kendi canından vazgeçti! Veysel...

Gönül Dağı dizisinin 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Babasını kurtarmak isterken arabanın önüne atlayan Veysel'in sonu kötü bitti. Veysel'i yerde yatarken gören Cemile'nin haykırışı ortalığı inletti. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinde karakterler feryat figan ağladı. Gözyaşlarının sel olduğu 62 .bölümde Veysel'e ne olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve her bölümü ile iddiasını sürdüren yapımlar arasında yer alan Gönül Dağı 61. Bölüm fragmanı ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. 23 Nisan Cumartesi akşamı 61. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizide yer yerinden oynuyor. İşte detaylar…
GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM 2.FRAGMAN YAYINDA!
Yeni bölümü merakla beklenen Gönül Dağı dizisinin 61. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Rıfat'ın evlendiği ve şifa bulacağı Mihriban'ın, Rıfat'ın evinin kapısından içeri girdiği görüldü.
Ramazan'ın yazdığı kitabı bastırmak için elinden geleni ardına koymayan Asuman, kitabı basmak isteyen yeni bir yayınevi buldu. Ancak yayınevinin sahibi, bir şartla kitabı basabileceklerini söyledi ve bu istek Ramazan'ı tedirgin etti.
Öte yandan evinin yıkılma tehlikesi olduğunu öğrenen düğüncü Muammer, büyük bir üzüntü yaşadı.
Muammer'in, ''Demek ki o da yıkıldı yıkılacak, ailem gibi.'' sözleri dikkati çekerken Kenan ve Veysel, evi boşaltmak için kolları sıvadı.
BABASININ HAYATI İÇİN KENDİ CANINDAN VAZGEÇTİ
Yolda dalgın bir şekilde yürüyen Muammer, arabanın geldiğini duymadı ve Veysel, babasını kurtarmak için arabanın önüne atladı.
Araba çarpan Veysel, bir anda yere yığılırken Cemile'nin ''Veysel'' diye haykırması ise yürekleri sızlattı.
Veysel'e araba çarptığını öğrenen Taner ve Ramazan da olay yerine koşarken Veysel'in annesi gözyaşlarına boğuldu.