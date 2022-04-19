Destan son bölümüyle nefes kesti: Alpagu Han Çin’e savaş açtı!

Sonra gururun yerini hüzün alarak Alpagu Han "Ama bir baba olarak başım eğik. Bir kağanın üç oğlundan ikisi ona baş kaldırdıysa, kağan düşünmeli. Düşündüm. Düşündüm ki bir oğlum Türkleri bir etmek ister. Ama biz daha ocağımızı bir edememişiz. Baba oğula, oğul babaya düşman, nasıl bir olacağız?" diyerek ülkenin geleceği için kendisine evdeşini öldürten Çin'e savaş ilan edeceğini söyler.