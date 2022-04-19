Destan son bölümüyle nefes kesti: Alpagu Han Çin’e savaş açtı!

'Destan'ın 20'nci bölümüne Alpagu Han'ın ülkenin geleceğini etkileyen Çin'e savaş açma kararı damga vurdu. Herkes Alpagu Han'ı yönlendirmeye çalışırken, Alpagu Han kendi büyük hamlesini yapar. Akkız ve Batuga'yı çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak olan bu hamle, ülkenin ve ailenin geleceğini doğrudan etkileyecektir.
Alpagu Han oğulları Temur, Kaya ve Batuga ile Akkız ve Saltuk'u taht odasına çağırtır. Odaya önce oğulları Temur, Kaya ve Batuga girerken Alpagu Han "Ben, Oğuz Ata'nın oğlu Gök Han'dan gelme, altını akça bakırı ökçe yapan Bayındur soyu Alpagu Han. Başlıya baş eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm, kan döktüm, budunumu giydirip doyurdum, illerime il kattım, utkular kazandım. Bir kağan olarak, başım dik" şeklinde gururla oğullarına seslenir.
Sonra gururun yerini hüzün alarak Alpagu Han "Ama bir baba olarak başım eğik. Bir kağanın üç oğlundan ikisi ona baş kaldırdıysa, kağan düşünmeli. Düşündüm. Düşündüm ki bir oğlum Türkleri bir etmek ister. Ama biz daha ocağımızı bir edememişiz. Baba oğula, oğul babaya düşman, nasıl bir olacağız?" diyerek ülkenin geleceği için kendisine evdeşini öldürten Çin'e savaş ilan edeceğini söyler.